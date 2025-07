Dazi, al via l’incontro tra Trump e von der Leyen

StrettoWeb

E’ partito il faccia a faccia tra Ursula von der Leyen e Donald Trump con la questione dazi sul tavolo: “vedrò Trump solo per chiudere l’accordo, non per discutere”, diceva ieri la presidente della Commissione europea. Con lei, anche il negoziatore della Ue Maros Sefcovic. ll presidente americano ha dato il “50-50” di chances che l’accordo arrivi, mentre giocava a golf nel suo resort in Scozia. “Lo sapremo tra un’ora”, ha spiegato al via del vertice.

Trump: “sarà accordo più grande di sempre. Lo sapremo tra un’ora”

“Lo concluderemo, quello con l’Ue sarà l’accordo più grande di sempre”, ha ha detto Donald Trump incontrando Ursula von der Leyen. “La partnerhsip tra Ue e Usa è la più grande, dobbiamo provarci”, ha aggiunto. “Non vedo l’ora di avere questo incontro. Abbiamo avuto un periodo difficile con gli scambi commerciali con l’Europa, un periodo molto difficile, e vorrei che si risolvesse”. Ma se ciò non accadrà “i dazi, faranno quello che devono fare, ma abbiamo buone probabilità di risolvere il problema. Probabilmente lo sapremo tra circa un’ora”.