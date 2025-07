StrettoWeb

“Considero positivo che ci sia un accordo, ma se non vedo i dettagli non sono in grado di giudicare meglio”. E’ quanto ha affermato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ad Addis Abeba, ha risposto ai cronisti che le chiedevano dell’accordo sui dazi annunciato da Donald Trump e Ursula von der Leyen.

“L’accordo Ue-Usa sui dazi chiude una fase di incertezza e scongiura una guerra commerciale. Valuteremo tutti i dettagli”, scrive su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.