Dazi, colloquio UE-Trump: “accordo entro il 9 luglio”

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente degli Usa Donald Trump hanno avuto un colloquio telefonico ieri, con un “buono scambio“. Von der Leyen “resta in contatto con i leader Ue” e “sono stati fatti dei progressi“. L’obiettivo resta quello di chiudere un accordo in campo commerciale tra Usa e Ue “entro il 9 luglio“. Lo dicono i portavoce dell’esecutivo Ue Stefan de Keersmaecker e Olof Gill, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. Lo riporta l’Adnkronos.

Riguardo alla nuova scadenza del primo agosto, menzionata dal segretario al Tesoro Scott Bessent, per Gill “bisognerebbe chiedere agli Usa. Sono loro che dicono delle cose poi ne dicono altre. Noi continuiamo a lavorare per ottenere come minimo un accordo di principio entro il 9 luglio“.

Per quanto riguarda i contatti con i rappresentanti permanenti, “siamo in contatto regolare con gli Stati membri. Ma ci consultiamo con loro quando c’è qualcosa di concreto su cui consultarsi. Continuiamo a negoziare a tutti i livelli. Quando saranno stati fatti sufficienti progressi, ci consulteremo“.