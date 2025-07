Daniela Fumarola rieletta leader della Cisl

StrettoWeb

Daniela Fumarola è stata rieletta segretaria generale della Cisl. Al termine del XX congresso nazionale, il Consiglio generale l’ha confermata alla guida del sindacato di via Po, per quattro anni, all’unanimità. L’elezione è stata accolta da un lungo applauso della platea, subito seguito dal ringraziamento di Fumarola. “Rivolgo a nome della CISL Città Metropolitana di Reggio Calabria, i più sentiti auguri di buon lavoro a Daniela Fumarola per la sua riconferma alla guida della nostra Confederazione. Un riconoscimento pienamente meritato per una leadership autorevole, capace di tenere insieme ascolto, responsabilità e una visione riformista forte e credibile”. È quanto afferma la segretaria generale della CISL Città Metropolitana di Reggio Calabria Nausica Sbarra.

“Per affrontare le sfide del nostro tempo – prosegue Sbarra – serve un grande patto sociale, un’alleanza tra tutte le forze vive del Paese. Solo così sarà possibile affrontare la crisi demografica, le disuguaglianze crescenti, le fragilità del lavoro e del welfare, i divari territoriali. Daniela Fumarola ha saputo tracciare una visione, soluzioni, capacità di fare rete. Condividiamo a pieno il richiamo di Daniela ad “agire per curare le innumerevoli ferite che attraversano e lacerano il Paese, da Nord a Sud, dalle aree interne a quelle metropolitane e insulari”. È una sfida che ci interpella ogni giorno, in un territorio complesso come il nostro, dove l’azione sindacale deve saper tenere insieme lavoro, diritti, legalità e coesione sociale. La Cisl si conferma un sindacato che unisce rappresentanza e proposta, che non si arrende alla marginalità del Mezzogiorno, ma rilancia il protagonismo del lavoro come chiave per lo sviluppo del territorio”.