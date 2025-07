“Il Cuore non Mente”: trionfo di scienza e solidarietà a Villa San Giovanni con Roberto Giacobbo

StrettoWeb

La serata di giovedì 4 luglio, intitolata “Cuore non Mente“, ha illuminato Piazza Repubbliche Marinare a Villa San Giovanni, trasformandola in un palcoscenico di sapere e partecipazione. L’evento, promosso con passione e dedizione, si è rivelato un appuntamento cruciale per la sensibilizzazione sulla salute cardiovascolare e cerebrale, coinvolgendo un pubblico vasto e attento in un’atmosfera di condivisione e apprendimento. La suggestiva cornice offerta dallo Stretto di Messina ha reso l’esperienza ancora più memorabile.

L’eccezionale conduzione della serata è stata affidata a Roberto Giacobbo, volto noto del giornalismo Rai, che ha saputo guidare il dibattito con professionalità e brio. L’evento è frutto dell’instancabile impegno del Dott. Gianni Calabrese e della Dott.ssa Maria Grazia Richichi, quest’ultima geriatra presso l’ASP di Reggio Calabria e responsabile, insieme alla Dott.ssa Samantha Libri, psicologa e psicogeriatra, del rinomato Ambulatorio di Psicogeriatria Neurolab22, punto di riferimento per il territorio di Villa San Giovanni.

La loro sinergia, che si rinnova dal 2016, è il motore della “Domenica del Cuore”, un format innovativo che coniuga la divulgazione scientifica attraverso “salotti” aperti alla cittadinanza e giornate dedicate a visite cardiologiche gratuite, dimostrando un modello esemplare di medicina sul territorio.

L’intera iniziativa si avvale della preziosa coordinazione del Prof. Massimo Massetti (Direttore Dipartimento Scienze Cardiovascolari – CUORE Direttore Unità Operativa Complessa Cardiochirurgia Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS) e della sua stimata équipe, garanzia di eccellenza e avanguardia medica. Il cuore pulsante della serata è stato il dibattito multidisciplinare, che ha visto protagonisti luminari della medicina: cardiologi, geriatri, cardiochirurghi e fisiatri si sono confrontati con un linguaggio accessibile, rendendo comprensibili concetti complessi.

Il focus principale è stato l’importanza vitale della connessione cuore cervello, un binomio inscindibile per un invecchiamento sano e una piena qualità della vita. Si è sottolineata l’essenzialità della prevenzione e di una cura tempestiva e mirata, pilastri fondamentali per raggiungere un benessere psicofisico adeguato. La platea, visibilmente interessata, ha interagito con domande pertinenti, portando a casa un bagaglio arricchito di informazioni preziose e la consapevolezza che la salute è un bene da custodire quotidianamente.

L’impegno verso la salute della comunità non si è esaurito con la serata divulgativa. Domenica 6 luglio, infatti, l’ASP di Villa San Giovanni ha aperto le sue porte per le attesissime visite cardiochirurgiche gratuite. Tanti i cittadini sia adulti che bambini hanno potuto usufruire di

questo servizio vitale, grazie all’instancabile lavoro della squadra cardiochirurgica del Prof. Massimo Massetti, per quanto riguarda le visite cardiologiche per adulti, che ha operato con la consueta dedizione.

Un valore aggiunto inestimabile, per quanto riguarda le visite per bambini, è stata la partecipazione dell’équipe pediatrica, coordinata con maestria dal Prof. Prof Antonino Amodeo (Responsabile Unità Operativa Scompenso, Trapianto e Assistenza Meccanica Cardiocircolatorio Ospedale Pediatrico Bambino Gesù) e dal Dott. Gianfranco Butera (Responsabile Unità Operativa Complessa di Cardiologia Interventistica Ospedale Pediatrico Bambino Gesù), che ha permesso di estendere l’attenzione anche ai più piccoli.

Un plauso e un ringraziamento sentito è stato rivolto ai Volontari della Croce Rossa Vallata di Gallico, guidati dalla Presidente Francesca Pentimalli, il cui supporto logistico e umano è stato cruciale per la perfetta riuscita delle giornate, dimostrando ancora una volta il valore inestimabile del volontariato e al Comune di Villa San Giovanni per aver patrocinato l’evento.

L’eco di “Cuore non Mente” e della “Domenica del Cuore” risuona come un forte messaggio: la prevenzione, la collaborazione tra specialisti e l’impegno della comunità sono le chiavi per costruire un futuro in cui il benessere sia davvero alla portata di tutti. Ospiti dell’evento la Senatrice Tilde Minasi e il Maestro Gerardo Sacco.