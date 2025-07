Crotone, Talerico: “aumenti acqua insostenibili. Colpa di dati errati da Congesi, ma la soluzione esiste”

StrettoWeb

“La cosiddetta “stangata” sull’acqua che sta colpendo numerose famiglie del crotonese non può essere ignorata. È il frutto di una gestione fallimentare da parte del precedente gestore Congesi, i cui dati sono stati trasmessi in modo parziale o errato alla nuova società subentrante, SORICAL S.p.A.. A pagarne il prezzo, ancora una volta, rischiano di essere i cittadini che hanno sempre fatto il loro dovere”. Lo afferma il Consigliere Regionale Antonello Talerico, che si è attivato immediatamente mettendosi in contatto con il Commissario di ARRICAL Luciano Vigna e con il Commissario di SORICAL Cataldo Calabretta, entrambi disponibili fin da subito a verificare la situazione e ad avviare gli accertamenti necessari.

“È proprio da questo confronto – spiega Talerico – che è emersa una soluzione concreta, che oggi rendiamo nota per dare risposte ai cittadini e riportare trasparenza su una vicenda che rischiava di degenerare nel caos”. La Delibera ARRICAL n. 15 del 19 marzo 2025, che ha approvato gli adeguamenti tariffari, si basa su richieste avanzate da Congesi e APSII, e prevede un aumento del 6% dovuto principalmente ai costi energetici. Ma l’anomalia nei costi finali delle bollette deriva soprattutto dall’errato trasferimento dei dati anagrafici da parte di Congesi, in particolare del numero di componenti dei nuclei familiari.

“Le tariffe possono essere ridotte”

“La verità – sottolinea Talerico – è che le tariffe possono essere ridotte. Le nuove fatturazioni si basano sulla struttura tariffaria unica d’ambito approvata da ARRICAL con Delibera n. 7 del 30 gennaio 2025 e applicano le regole TICSI di ARERA (Delibera 655/2017). Questa struttura prevede, per le utenze domestiche residenti, fasce di consumo calibrate sul numero di componenti del nucleo familiare. Se non viene comunicato il dato corretto, la tariffa applicata è quella meno favorevole”.

Per questo motivo, il consigliere invita tutti i cittadini di Crotone e provincia a compilare e inviare immediatamente il modulo di aggiornamento anagrafico disponibile al seguente link: Scarica il modulo per variazione dati anagrafici (PDF), Il modulo può essere inviato via e-mail a [email protected], e consente di: comunicare il numero dei componenti del nucleo familiare, ottenendo l’applicazione corretta delle fasce di consumo; fornire l’autolettura del contatore, per bollette basate su consumi reali; aderire alla “Bolletta Web”, per ricevere fatture e comunicazioni via email o PEC, con risparmio sui costi e minor impatto ambientale.

“Disastro gestionale”

“Congesi ha prodotto un disastro gestionale e ha consegnato dati sbagliati. Ma oggi è possibile intervenire, e noi ci stiamo lavorando con impegno e concretezza. Ringrazio i commissari Vigna e Calabretta per la disponibilità e la rapidità con cui hanno affrontato la questione. Questa è la politica che serve: non quella delle polemiche, ma quella delle soluzioni per i cittadini”, conclude.