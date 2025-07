Crotone, il Questore dispone nuove misure di prevenzione contro violenze e criminalità

StrettoWeb

Nell’ambito di un piano predisposto dal Questore della Provincia di Crotone Renato Panvino, al fine di contrastare e arginare comportamenti che possono incidere sulla sicurezza e la pacifica convivenza dei cittadini, sono state adottate e proposte una serie di misure di prevenzione personale su diversi soggetti responsabili di azioni illecite rilevanti, in aree urbane, in contesti familiari ed a carico di appartenenti a sodalizi mafiosi.

L’efficace attività istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine, in riferimento al trascorso mese di giugno, ha condotto all’emissione di tre provvedimenti di Divieto di accesso aree urbane (dacur) per anni due per soggetti protagonisti di azioni violente nei pressi di pubblici esercizi, dieci “avvisi orali”, intimando agli interessati di tenere una condotta conforme alla legge, un provvedimento di foglio di via obbligatorio dal comune di Crotone per anni tre nei confronti di un soggetto indagato per truffa aggravata ai danni di una donna, tre provvedimenti di “ammonimento” nei confronti di altrettanti soggetti autori di condotte violente in ambito domestico e formulato al Tribunale del capoluogo del distretto due proposte per l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, nei confronti di altrettanti soggetti, portatori di pericolosità sociale generica e qualificata, quest’ultima con particolare riferimento a persona ritenuta organica ad associazione di tipo mafioso radicata su questo territorio.

In tale contesto, la medesima Autorità Giudiziaria ha emesso due decreti di applicativi della sorveglianza speciale di p.s. accogliendo la relativa proposta precedentemente formulata dal Questore. In particolare, una misura applicata per anni tre, ha riguardato un soggetto imputato di atti persecutori e diffusione di immagini/video a contenuto sessualmente esplicito ai danni dell’ex compagna, mentre l’altro provvedimento è stato emesso per anni tre nei riguardi di un soggetto che si è distinto per la commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti e violazione della normativa sulle armi.

Attraverso la sorveglianza speciale, l’Autorità di pubblica sicurezza esercita un controllo sul soggetto in relazione a tutte le prescrizioni che l’Autorità giudiziaria gli ha imposto con il provvedimento al fine di vanificarne la pericolosità ed ostacolare, o comunque rendere disagevole, il compimento di iniziative criminose. Quando la misura prevede anche l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, si tratta della più afflittiva delle misure di prevenzione personali applicabili dall’Autorità giudiziaria, imposta nei casi in cui le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica. La severità della misura è giustificata dal maggior livello di minaccia sociale attribuito al soggetto, da cui discende la necessità di adottare un’ulteriore limitazione della sua libertà e un più stringente controllo ad opera delle Forze di Polizia. Il destinatario, infatti, non può allontanarsi dal comune di residenza o di dimora.

Le misure adottate e proposte, rappresentano certamente il frutto della sinergica e costante azione di intensificazione dei servizi di controllo del territorio avviata sia nel capoluogo che nella provincia, prestando particolare attenzione e sensibilità all’attività di prevenzione nei riguardi delle vittime vulnerabili in contesti familiari e affettivi, all’interno dei quali si consumano violenze di tipo fisico, psichico ed economico.