Crotone: giornata di gran lavoro per i Vigili del Fuoco, incendi furiosi in tutta la provincia | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Quella di oggi è stata una giornata particolarmente intensa per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Crotone, impegnati su numerosi fronti in tutta la provincia, duramente colpita da un’ondata di caldo eccezionale e, in alcune aree, da forti raffiche di vento. Sin dalle prime ore del mattino, le squadre operative sono state chiamate a fronteggiare una lunga serie di interventi legati prevalentemente a incendi di vegetazione e sterpaglie, resi più aggressivi dalle temperature torride – che in molte località hanno superato i 35°C – e dalla persistente siccità. In diversi casi, il vento ha contribuito alla rapida propagazione delle fiamme, complicando ulteriormente le operazioni di spegnimento.

Tra gli interventi più significativi si segnalano roghi che hanno minacciato abitazioni e terreni agricoli. In alcune situazioni, è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 per assistere persone lievemente intossicate dal fumo, mentre diverse squadre di Vigili del Fuoco hanno operato con l’ausilio di autobotti per contenere i fronti di fuoco più critici. Non sono mancati, inoltre, interventi legati a soccorsi tecnici urgenti, sempre resi più complessi dalle condizioni meteo estreme.

Superlavoro per i vigili del fuoco

Si è trattato di una giornata di superlavoro per il personale operativo, purtroppo non insolita in questo periodo dell’anno. Il mix di alte temperature e vento rappresenta una combinazione pericolosa che favorisce l’innesco e la diffusione degli incendi. Alla cittadinanza si raccomanda la massima prudenza: evitare l’accensione di fuochi all’aperto e segnalare tempestivamente ogni principio d’incendio alle autorità competenti. L’ondata di calore, secondo le previsioni, è destinata a proseguire nei prossimi giorni. I Vigili del Fuoco di Crotone rimangono in stato di massima allerta, pronti a intervenire con rapidità ed efficienza per la salvaguardia del territorio e la sicurezza della popolazione.