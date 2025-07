Crotone, estate sicura: rafforzati i controlli nelle località turistiche della provincia

StrettoWeb

Nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Franca Ferraro sono stati valutati e preventivati mirati servizi nelle aree turistiche della Provincia di Crotone, attuati dal Questore, Autorità di Pubblica Sicurezza tecnico-operativa, volti a garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti con la finalità di prevenire reati predatori di spaccio degli stupefacenti, vendita di alcolici ai minori, rispetto delle norme del Codice della Strada e ogni altra necessità riguardante l’ordine e la sicurezza pubblica.

I servizi includeranno pattugliamenti a piedi e in auto, controlli di sicurezza nei luoghi affollati e attività di prevenzione. Il modello adottato dalla Questura è quello di offrire sistemi avanzati di sicurezza partecipata al fine di garantire i cittadini e le attività imprenditoriali insistenti nelle aree, infondendo tra la gente un senso di sicurezza.

I controlli interesseranno le spiagge nelle ore diurne, i locali notturni ed i percorsi turistici più frequentati. Tali attività di monitoraggio e prevenzione offriranno dei dati che saranno analizzati e rimodulati indirizzando tali attività al fine di eliminare ogni criticità, per poi procedere ad interventi mirati prevenendo ogni situazione di pericolo.

I servizi che interessano la Provincia di Crotone hanno inizio dalla data odierna sino 31 agosto e si tratta di un’implementazione di uomini che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha previsto, accogliendo la richiesta del Questore, inviando n. 8 Agenti della Polizia di Stato, di recente assegnati ad altri incarichi sul territorio nazionale per le esigenze operative della Questura pitagorica.

Il Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, con ordinanza di servizio, ha predisposto servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione nelle ore serali, impegnando personale della Questura sul lungomare di Crotone, in quello di Le Castella e sul litorale di Cirò Marina, in quest’ultimo Comune verrà anche utilizzato un camper al fine di consentire ai cittadini una sicura interlocuzione con l’istituzione.

Tali attività consisteranno in servizi continui e costanti di vigilanza, anche appiedata, nei luoghi della c.d. “movida” al fine di garantire e far percepire alla popolazione una maggiore presenza e visibilità della Polizia di Stato, con l’obiettivo di aumentare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini e prevenire comportamenti illeciti e ridurre la distanza tra Istituzione e cittadini, favorendo un rapporto diretto e quotidiano con i residenti, i commercianti e le associazioni locali. Gli Agenti appiedati saranno un punto di riferimento per la comunità, in grado di raccogliere situazioni di disagio e risolvere piccoli conflitti, contribuendo così a migliorare la qualità della vita e rafforzare il senso civico.

Altresì, le pattuglie appiedate risponderanno alle richieste di informazioni, raccoglieranno segnalazioni e forniranno assistenza immediata qualora ve ne sia bisogno. Tali servizi, certamente, avranno una ricaduta positiva ed implementeranno l’afflusso di turisti provenienti da altre regioni d’Italia e d’Europa, ritenendo che il sistema di sicurezza modulato è improntato sulle reali esigenze dei cittadini. Gli Agenti saranno muniti di tablet di ultima generazione per documentare le attività svolte e registrare i dati in tempo reale.