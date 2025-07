Crotone, colpo d’esperienza dalla Serie B: arriva Andreoni dalla Juve Stabia

StrettoWeb

“Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito dalla Società Sportiva Juve Stabia, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Cristian Andreoni. Il difensore è nato a Vaprio D’Adda, in provincia di Milano, il 30 maggio 1992 e porta esperienza ed affidabilità al reparto arretrato con oltre 200 presenze tra Serie B e Serie C. Negli ultimi due anni ha indossato la maglia della Juve Stabia, vincendo anche il campionato di C nel 2023-24. Andreoni si unirà ai compagni prima della partenza di domani per il ritiro di Trepidò”.

Così in una nota il Crotone comunica l’arrivo dell’esperto difensore Andreoni, con oltre 200 presenze tra B e C. Proviene dalla Juve Stabia.