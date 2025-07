Crotone, assemblea provinciale del PD di Isola Capo Rizzuto

StrettoWeb

Giovedì 17 luglio, presso il Circolo Arci “Spalatori di Nuvole” di Crotone, si è tenuta l’assemblea della Federazione Provinciale del Partito Democratico, durante la quale è stato riconfermato Segretario Provinciale Leo Barberio. Un segnale di continuità, ma anche di rilancio e radicamento sui territori. Numerosi e qualificati gli interventi: da Carolina Girasole, riconfermata Presidente della Federazione, al consigliere regionale Raffaele Mammoliti, fino al sindaco di Cotronei Nicola Belcastro e all’ex presidente della Provincia Carmine Talarico.

“Particolarmente significativo per la nostra comunità è stato l’intervento di Francesca Fauci, del Circolo PD di Isola di Capo Rizzuto, che ha ribadito la necessità di rinnovamento del Partito con energie giovani e competenti, richiamando il PD a costruire proposte concrete su temi centrali come sanità, lavoro, infrastrutture e opportunità per i giovani. Un intervento lucido, appassionato, che ha ben rappresentato le istanze del nostro territorio.

Nel corso dell’assemblea sono intervenuti anche Annagiulia Caiazza (segretaria cittadina di Crotone), Rosaria Bianco (Mesoraca), Antonio Chiellino (Cutro), e Chariello. A chiudere i lavori, l’on. *Nico Stumpo*, che ha rilanciato l’impegno del Partito in vista delle elezioni comunali di Crotone e delle regionali 2026. “Siamo orgogliosi di comunicare che Francesca Fauci è stata nominata nel Direttivo Provinciale, insieme a Andrea Filici, Vice Segretario, e Carla Girasole, Presidente dell’Assemblea.

Il segretario del Circolo PD di Isola di Capo Rizzuto, *Gaspare Cavaliere, il Direttivo e la Segreteria esprimono grande soddisfazione per la nuova Segreteria Provinciale, sottolineando con forza il riconoscimento politico ottenuto dal nostro circolo. Isola di Capo Rizzuto torna protagonista all’interno del Partito Democratico, con la responsabilità e la determinazione di contribuire attivamente al cambiamento di cui il territorio ha bisogno”, si legge nella nota.