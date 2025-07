Crotone, l’Asp approva un nuovo regolamento sulle prestazioni svolte dai medici

StrettoWeb

L’Azienda sanitaria provinciale di Crotone ha approvato un nuovo regolamento per disciplinare l’attività libero professionale intramuraria (Alpi), ovvero le prestazioni sanitarie svolte dai medici e professionisti sanitari al di fuori dell’orario di servizio e su libera scelta del cittadino.

Si tratta, è scritto in una nota dell’Asp, di un cambiamento atteso da oltre dieci anni, realizzato dopo un lungo lavoro di confronto con le organizzazioni sindacali e con il coinvolgimento diretto degli organismi interni preposti. “Abbiamo voluto dare un segnale chiaro di trasparenza, aggiornamento e attenzione al cittadino – afferma Monica Calamai, commissario straordinario dell’Asp -. Il nuovo regolamento permette di rendere più chiaro e corretto il funzionamento dell’attività libero professionale, garantendo sia i diritti degli utenti che l’equilibrio con l’attività istituzionale passo necessario per migliorare l’organizzazione e per offrire più servizi in modo equo e accessibile”.

Il nuovo regolamento stabilisce regole precise per l’accesso, la pubblicità delle prestazioni, i tempi di attesa, la trasparenza nei compensi ed il rispetto dell’attività ordinaria.