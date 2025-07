La CPO del Consiglio Regionale incontra la dott.ssa Iannace

StrettoWeb

La Commissione Pari Opportunità del Consiglio Regionale comunica che, nella seduta del 4 luglio 2025, ha audito la dottoressa Maria Giulia Iannace, Direttore dell’UOC di Ginecologia ed Ostetricia presso l’Ospedale di Polistena, al fine di affrontare e approfondire tematiche rilevanti sulla salute delle donne. Durante l’incontro, sono stati discussi importanti aspetti relativi alla prevenzione, diagnosi e trattamento delle patologie ginecologiche, con un focus particolare sull’importanza di un’assistenza sanitaria di qualità e qualificata per tutte le donne del territorio.

La Presidente della Commissione, Prof.ssa Anna De Gaio, ha espresso grande entusiasmo e soddisfazione per questa iniziativa, sottolineando come attività di questo tipo siano fondamentali per promuovere la consapevolezza e migliorare la qualità delle cure dedicate alle donne.