Covid, “vaccinare i giovani era inutile, avevamo ragione…”

“Avevamo ragione (su tutto!) e molto importante è stata la nostra lunga e coraggiosa battaglia! Inutile (e anche rischioso!) vaccinare i giovani. Anche da un nuovo, ultimo studio la conferma che è stato giusto e fondamentale lottare, in questi 4 anni, insieme a La Verità, per cercare di fermare e scongiurare l’indiscriminata e insensata campagna di vaccinazione di massa, anche degli adolescenti, con i tragici Open day. Ragazzi che non correvano alcun pericolo con il Covid esposti al rischio con l’iniezione”.

I numeri sulle vite salvate: da 20 a 2,5 milioni

“Altra considerazione importante sui dati delle vite salvate, grazie al vaccino: si è passati dai 20 milioni iniziali ai …2,5 milioni di oggi. Un fatto, questo numero così variabile, che deve far riflettere”. È quanto afferma, in una nota, anticipata su Facebook (con alcuni video, articoli, post, prove… inoppugnabili della lunga campagna) e oggi dalla Verità, il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, dopo l’ultimo, nuovo studio, promosso dal team di Stefania Boccia (direttrice del Dipartimento di Scienze della vita e Sanità pubblica della Cattolica) con Angelo Maria Pezzullo e Antonio Cristiano, più John Joannidis di Stanford, pubblicato sabato scorso su La Verità, che conferma che è stato inutile (e, anche, pericoloso, come viene sottolineato nella nota) fare il vaccino anti Covid ai giovani e agli adolescenti (quasi 0 gli anni di vita e le vite salvate nella fascia di età 0-29 anni!).

Modelli previsionali e realtà drammatica

“Si parla anche in questo studio di 2,5 milioni di persone che sarebbero state salvate (per lo più over 60) grazie alla iniezione. Corbelli interviene per “chiarire come, in questo ultimo caso, si tratta solo di modelli, calcoli probabilistici che hanno visto in questi ultimi 4 anni passare dai 20 milioni di individui salvati (secondo l’Imperial College di Londra, subito smentito, nel luglio del 2022, da HART, gruppo di medici, scienziati, economisti ed esperti accademici britannici) a meno della metà, 10 milioni, per arrivare alla previsione di adesso di …2,5 milioni. Evito di commentare questi dati così …variabili e di fatto quindi inattendibili”, afferma l’attivista dei diritti umani.

Le richieste: rispetto per i danneggiati e commissione d’inchiesta

“Il problema è la drammatica realtà che è ogni giorno sotto gli occhi di tutti e che conferma, ancora una volta, che avevamo ragione (su tutto!) ad iniziare, 4 anni fa, insieme a La Verità, la nostra giusta, importante e coraggiosa campagna per aiutare e salvare tutti quelli (persone in perfetta salute) che venivano ricattati (con la privazione brutale di tutti i loro diritti fondamentali) e, in particolare i giovani, i ragazzini e i bambini, con l’imposizione di un siero sperimentale, inutile e rischioso (soprattutto per le fasce giovanili della popolazione) che veniva fatto anche di notte, regalando ai ragazzi un panino, una birra, un gelato… nei tragici open day che abbiamo cercato disperatamente di fermare e scongiurare”.

“Chi li autorizzò queste adunate folli e disastrose di ragazzi/e e perché non vennero sospese nemmeno dopo la morte della giovane studentessa ligure Camilla Canepa? Ma il problema ancora oggi è anche un altro: è il negazionismo, rispetto alle gravi reazioni avverse, di taluni cosiddetti esperti che non solo continuano a negare l’evidenza, le centinaia di studi scientifici e, soprattutto, la drammatica realtà quotidiana delle morti improvvise e inspiegabili di persone sane, giovani soprattutto”.

“Ma il fatto ancora più grave, ignobile e che provoca una forte e civile indignazione è che le persone danneggiate, mentre affrontano, dopo essere state costrette a farsi iniettare il farmaco sperimentale, per non essere sbattute in mezzo ad una strada e isolate dal contesto sociale, il loro doloroso calvario, devono subire anche le offese del solito noto personaggio (e non solo lui) che, negandosi ad un civile confronto, risponde con degli insulti. A questo e altri personaggi bisogna ricordare che hanno il dovere di usare rispetto per questa gente e, se si rifiutano di incontrarla, di tacere. Solo questo devono fare! Purtroppo invece alcuni di loro sono stati addirittura anche incredibilmente premiati con Onorificenze importanti, che ritengo sia giusto e opportuno subito revocare”.

“Noi invece queste persone danneggiate e sfortunate cerchiamo di aiutare, continuando a chiedere da oltre 3 anni, dal marzo 2022, dalle pagine de La Verità, come più volte riportato anche da questa testata, l’istituzione di una Commissione di studio sugli effetti avversi, così come si è fatto, da tempo, in Germania e, da poco, anche negli USA e in altri Paesi. E restiamo sempre più convinti e fiduciosi che molto presto grazie proprio ai risultati di queste ricerche si supererà anche questa ultima emergenza degli effetti avversi e dei malori improvvisi e si ritornerà ad una situazione di normalità”.