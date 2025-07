Cosenza, alla Rendano Arena il concerto di Lazza

StrettoWeb

Un’estate a tutto live per Lazza. ll viaggio del Locura Summer Tour 2025, che fino al 15 agosto lo vedrà protagonista dell’estate live italiana, entra sempre più nel vivo e arriva sabato 26 luglio a Cosenza alla Rendano Arena in piazza XV Marzo, anziché alla Summer Arena in programma a ridosso di Viale Crati, come precedentemente comunicato. Prodotto da Vivo Concerti, e organizzato per la data nella nostra regione dalla Ticket Service Calabria insieme alla Dedo Eventi di Alfredo De Luca, il Locura Summer Tour 2025 è l’occasione perfetta per lasciarsi travolgere dall’energia che Zzala sprigiona on stage, con una setlist pensata per ripercorrere con il pubblico la storia in musica dell’artista del roster Me Next: un percorso che ad oggi gli è valso oltre 6 miliardi di stream complessivi, e 1 Disco di Diamante, 106 Dischi di Platino e 49 Dischi d’Oro nel palmarès.

Il Locura Summer Tour 2025 corona un anno all’insegna dei concerti, che si è aperto a gennaio con le 11 tappe da tutto esaurito nei palazzetti italiani (dove Lazza ha portato per la prima volta dal vivo l’ultimo album Locura, certificato Quadruplo Disco di Platino) ed è proseguito ad aprile nei club delle principali città europee, dove ha conquistato nuovi palchi internazionali esportando la sua “locura”. Mesi densi di appuntamenti live che lo hanno traghettato, lo scorso mercoledì 9 luglio, sul palco dello Stadio San Siro, per la prima volta nella Scala del Calcio: un nuovo imponente passo nella sua carriera, la definitiva consacrazione nell’Olimpo della musica live italiana. Per quanto riguarda la data del 26 luglio, il concerto di Cosenza sarà aperto da un altro rapper molto amato dai giovani, Vincenzo Mattera, più conosciuto come Paky, fresco del successo del suo nuovo singolo “Gangsta shit”, pubblicato lo scorso gennaio. Sono pochi i biglietti per assistere al concerto di Lazza a Cosenza: per chi volesse, può acquistarli attraverso il circuito TicketOne e Ticket Service Calabria.