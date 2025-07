Cosenza, innovazione e numeri da record con il progetto Polis di Poste Italiane

StrettoWeb

Numeri record in provincia di Cosenza grazie al progetto Polis di Poste Italiane. Avviato due anni fa per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in 7mila comuni al di sotto dei 15mila abitanti, Polis sta contribuendo a colmare il divario di servizi disponibili tra piccoli centri e grandi città, con servizi digitali all’avanguardia e molto apprezzati dai cittadini.

Il progetto Polis permetterà entro il 2026 a Poste Italiane di dare un nuovo volto a 385 uffici in Calabria di cui circa 140 si trovano in provincia di Cosenza e di questi, 117 sono operativi in altrettanti comuni con una popolazione inferiore ai 5000 abitanti. In tutti questi uffici postali è possibile già ora richiedere i servizi Polis, i certificati anagrafici e di stato civile resi disponibili dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente e i certificati previdenziali come il “Cedolino Pensione” la “Certificazione Unica” e “Obis-M”.

Inoltre, 123 sedi ad oggi hanno completamente cambiato volto grazie ad un complesso intervento di ristrutturazione che ha riguardato, tra le altre cose: il rinnovo dell’impianto di illuminazione, lavori di tinteggiatura, nuovi arredi, postazioni ergonomiche e ribassate per andare incontro alle esigenze della clientela, oltre ad una moderna dotazione tecnologica fatta di vetrine pubblicitarie, totem “fai da te” e modem informativi per i clienti che quotidianamente frequentano gli uffici postali.

In Calabria ad oggi sono quasi 258 le sedi postali completamente riqualificate, più del 50% di quelli operativi nei comuni inferiori ai 15mila abitanti. I servizi Polis vengono erogati nell’ufficio postale sia attraverso gli sportelli, sia in modalità digitale con totem innovativi (nella provincia di Cosenza sono operativi ad oggi ben 26) grazie ai quali i cittadini, con l’utilizzo della carta d’identità elettronica o dello Spid, possono scaricare in autonomia i certificati di loro interesse.

In 3 uffici postali della provincia (Cetraro, Marina di Fuscaldo e San Cosmo Albanese) è inoltre già fruibile il servizio “Atti di Volontaria Giurisdizione” con la possibilità di presentare le istanze di “Nomina Amministratore di Sostegno” e “Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito”, secondo quanto contenuto nella convenzione firmata fra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero della Giustizia e Poste Italiane, quale soggetto attuatore.

La Calabria, inoltre, è stata tra le prime tre regioni italiane dove è partito il servizio di rinnovo e rilascio dei passaporti: al 10 luglio negli uffici postali delle cinque province calabresi ne sono stati rilasciati 2372, di cui ben 1268 negli uffici postali dei piccoli comuni della provincia di Cosenza.

Il progetto “Polis”, approvato con il Decreto-legge 59/2021, è finanziato con risorse del piano complementare al PNRR per 800 milioni di euro e per oltre 400 milioni a carico di Poste Italiane. Molteplici gli obiettivi: semplificare la vita dei cittadini, riducendone al minimo i disagi grazie alle soluzioni digitali di Poste Italiane, promuovere la coesione economica, sociale e territoriale e dare un nuovo volto ai 7mila uffici postali dei piccoli centri per renderli più accoglienti e trasformarli in sportello unico digitale di prossimità.

Entro il 2026 Polis avrà un impatto stimato, in termini di Pil, di oltre un miliardo di euro e consentirà di dare una svolta importante al processo di transizione green del nostro Paese. Con questi risultati Poste Italiane dimostra ancora una volta di essere al servizio dell’Italia e si conferma punto di riferimento per il territorio e la comunità.