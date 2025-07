Cosenza, la Cgil: “salviamo casa San Francesco, presidio di umanità e solidarietà”

StrettoWeb

“Solo chi non ha mai messo piede a Cosenza può ignorare cosa abbia rappresentato, negli ultimi vent’anni, Casa San Francesco per la città e l’intera provincia. Un luogo di speranza, di accoglienza, di umanità. Un faro acceso per gli ultimi, per i fragili, per gli invisibili. Casa San Francesco rappresenta una delle più belle esperienze di solidarietà sociale che questa regione abbia mai conosciuto. Oggi, però, quella stessa realtà lancia un grido d’allarme che non può e non deve restare inascoltato. Il rischio di chiusura è reale e perciò deve scuotere tutte le coscienze, non solo di chi si riconosce nei valori della carità cristiana, ma anche di chi, laico o credente, crede nei principi della giustizia sociale, dell’accoglienza , della dignità per ogni persona e della solidarietà verso gli ultimi e i più fragili”. E’ quanto scrive in una nota la Cgil Cosenza.

“Negli anni quei corridoi hanno visto e conosciuto volti di donne abbandonate, uomini senza un tetto sulla testa, bambini bisognosi di cure e di un pasto caldo. Quelle stanze hanno offerto rifugio, conforto e calore umano a chi non ne aveva più. Hanno restituito dignità a chi l’aveva perduta. Oggi, la possibile chiusura di questa struttura rappresenterebbe una sconfitta per l’intero territorio. Per questo, alla luce dell’allarme lanciato nei giorni scorsi, come Cgil Cosenza esprimiamo grande preoccupazione per il futuro di Casa San Francesco che, senza un immediato intervento, rischia di creare un vuoto dove, ancora una volta, fragili e invisibili rischieranno di annegare”, rimarca la nota.

“Non si può sacrificare, sull’altare del bilancio e del tornaconto economico, il valore di ciò che è stato costruito in questi anni con dedizione, passione e amore per il prossimo. Non si può chiudere un presidio di umanità in una terra che ha un disperato bisogno di umanità. Per questo, rivolgiamo un appello urgente a tutte le istituzioni, regionali e territoriali, affinché si attivi immediatamente ogni percorso e ogni forma di sostegno che consenta a Casa San Francesco di continuare a essere presidio di carità ed accoglienza in una terra che ne ha tanto bisogno. La CGIL Cosenza c’è e ci sarà. Siamo e saremo al fianco di chi lotta, accoglie, cura e protegge. Siamo e saremo al fianco di Casa San Francesco“, conclude la nota.