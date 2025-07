Cosenza, continua il caos: giocatori in ritiro con le proprie auto! E arriva la figuraccia sul “Memorial Marulla”

StrettoWeb

Caos su caos su caos. Infinito. All’infinito. A Cosenza la situazione continua a peggiorare, col passare del tempo. La piazza pensava che la retrocessione, unita a pressioni e polemiche, avrebbe potuto far cedere Guarascio, in tutti i sensi, ma così non è andata. Dopo la ridicola vicenda relativa alle comunicazioni ai giornalisti sulla chat whatsapp, di cui vi abbiamo raccontato in altro articolo, sono spuntate fuori altre due situazioni alquanto imbarazzanti.

La prima è sul ritiro. Oggi è ufficialmente cominciato, ma fino a questa mattina non c’era nessuna comunicazione ufficiale. L’annuncio è arrivato proprio in concomitanza della partenza: “Siamo in partenza per il ritiro presso la struttura Hotel Park 108 – Campo “Mellaro”, Lorica (CS)”, ha scritto il club. Partenza che, tra l’altro, è tutta un programma. La squadra e lo staff, infatti, hanno raggiunto la sede del ritiro, in partenza dallo stadio, con i… mezzi propri. Un’assurda novità. Niente pullman, niente mezzi della società, ma diverse auto. Incredibile.

Ancora più incredibile la contemporanea vicenda riguardante il “Memorial Marulla”, evento benefico in città che ricorderà la figura della bandiera rossoblu, a cui è intitolato anche lo stadio San Vito, a 10 anni dalla sua morte. Ebbene, il Cosenza Calcio – almeno fino a poco fa – non era intenzionato a concedere lo stadio per la partita. E lo ha anche comunicato agli organizzatori. L’ennesimo smacco del club alla squadra, alla città, alla piazza, ai tifosi e alla loro storia, alle loro bandiere. Solo attraverso la mediazione e le pressioni del Comune si è riusciti a risolvere il problema e il Memorial si terrà regolarmente allo stadio. La figuraccia però, l’ennesima, resta.

I convocati per il ritiro

Saranno 30 i giocatori a disposizione di mister Antonio Buscè per l’inizio della preparazione estiva, in programma da oggi a Lorica (CS).

Di seguito i convocati per il ritiro: