Cosenza avvolto nel silenzio (come al solito). E intanto Micai saluta: “non tutte le storie hanno un lieto fine”

Cosenza avvolto nel silenzio e nell’incertezza. E’ una frase ricorrente, che potremmo anche aver copiato e incollato, perché è la stessa da mesi, per non dire anni. La cessione sembrava a un passo, poi si è raffreddata. E intanto il club è fermo sulla programmazione, sulle scelte tecniche, sulla squadra, sul calciomercato in generale. Anzi, una certezza c’è: Micai va via. L’esperto portiere saluta i rossoblu sui social con un messaggio di ringraziamento.

“Ho sperato che questo momento non arrivasse mai, purtroppo oggi finisce il mio viaggio con il Cosenza calcio. Ringrazio tutte le persone che mi hanno accolto e sin da subito mi hanno fatto sentire quell’importanza di cui avevo bisogno. Avevamo costruito qualcosa di importante ma purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine. Auguro a tutto l’ambiente di ritornare al più presto ad ammirare il Cosenza che tutti abbiamo conosciuto, quel Cosenza delle salvezze all’ultimo secondo, quel Cosenza che lotta con i denti per difendere la propria terra e da del filo da torcere a tutti, quel Cosenza che sfiora i play off facendo divertire. Grazie di tutto, a presto”.