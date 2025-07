Corigliano – Rossano, oggi l’inaugurazione della suggestiva ruota panoramica | FOTO

StrettoWeb

La ruota panoramica, è inutile nasconderlo, è un’esplosione di gioia luminosa, fantasia meccanica e fuga in un irreale bambino. La ruota panoramica di Lido Sant’Angelo, a Corigliano – Rossano, con i suoi 33 metri di diametro di ferro, luci al led, che sarà inaugurata sabato 19 luglio alle ore 21:00 vale proprio la pena di ammirarla, ma soprattutto di provarla. Woody Allen, che sul tema ha fatto pure un film (“La ruota delle meraviglie”) non a caso fa dire a uno dei protagonisti: “La vista è meravigliosa ma non si sta andando da nessuna parte. E in questo c’è qualcosa di romantico, c’è soprattutto un meraviglioso senso di inutilità”.

Dotata di cabine che possono ospitare sei persone; per i diversamente abili è prevista la gratuità compreso l’accompagnatore, e si può salire anche in carrozzina. Siamo certi, per la felicità dei più piccoli, ma anche dei grandi, che non si perderà l’occasione di provarla. La ruota panoramica, collocata a Lido Sant’Angelo tra la nuova Piazza Nassirya, che sarà riaperta nelle prossime ore (20:30), e l’Anfiteatro Rino Gaetano, sarà una delle attrazioni della nostra città nelle prossime settimane, fino al 10 settembre.