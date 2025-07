Coppa Italia di Serie C, sorteggiato il tabellone per calabresi e siciliane

StrettoWeb

Si è svolto oggi il sorteggio del tabellone della Coppa Italia di Serie C 2025/2026. Queste le partite del primo turno per le squadre calabresi e siciliane: Foggia – Siracusa; Monopoli – Cosenza; Crotone – Catania; Picerno – Trapani. Il Primo Turno Eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. Otterranno la qualificazione al turno successivo le società che avranno segnato il maggior numero di reti.

In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.