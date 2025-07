Il Console del Regno del Marocco in Calabria rafforza i legami tra Cutro e Ouled Khriz Garbiya

StrettoWeb

Il Console Onorario del Regno del Marocco per la Regione Calabria, Avv. Domenico Naccari, si è recato in visita istituzionale nel Comune di Ouled Khriz Garbiya, nella regione di Casablanca-Settat, a seguito dell’accordo di partenariato recentemente siglato tra il Sindaco di Cutro, Antonio Ceraso, e il Sindaco di Ouled Khriz Garbiya, Abdelilak Rifaai. L’incontro, che si inserisce nel solco di un’amicizia e collaborazione sempre più solide tra la Calabria e il Marocco, ha avuto l’obiettivo di rafforzare i legami istituzionali, culturali ed economici tra le due comunità.

Accoglienza

Ad accogliere il Console Naccari sono stati il Sindaco Rifaai, il Vicepresidente del Consiglio Aziz El Aaz e una nutrita delegazione dell’Associazione Anis in Marocco tra cui la presidente Noora Bouraik, Younnes Choukrane e Abdellatif El Mestar Presidente dell’Associazione degli Immigrati Marocchini nelle Marche, testimonianza concreta del radicamento dei valori dell’integrazione e della cooperazione tra i due territori.

L’incontro è stato voluto dal Presidente dell’Associazione Anis in Italia

L’incontro è stato fortemente voluto dal Presidente dell’Associazione Anis in Italia, Moustafa Achik, figura di riferimento nel processo di dialogo e inclusione tra la comunità marocchina e il territorio italiano, in particolare calabrese.Il Console Naccari ha espresso il proprio apprezzamento per la calorosa accoglienza ricevuta e ha ribadito l’impegno del Consolato a promuovere iniziative di partenariato e sviluppo nei settori dell’istruzione, della cultura, del commercio e della formazione professionale, creando vere opportunità per le comunità coinvolte. Questo passo consolida Cutro come città dell’accoglienza e ponte ideale tra il Sud Italia e il Marocco, in una visione euromediterranea di cooperazione e crescita condivisa.