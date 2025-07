Consiglio regionale della Calabria: ok al Rendiconto 2024, abrogate le primarie

StrettoWeb

Il consiglio regionale della Calabria, convocato per oggi, ha dato l’ok allo schema di rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2024. Nel documento portato in aula sono iscritti residui attivi per 43 milioni e residui passivi per 14,4, con un fondo cassa al 31 dicembre 2024 pari a 14 milioni circa e un avanzo di amministrazione ammontante a 35,2 milioni. Mentre l’Agenzia regionale per l’ambiente ha chiuso l’esercizio 2024 con un risultato di esercizio in utile per oltre 5 milioni. L’aula ha abrogato le primarie.

Piano regionale trasporti

Su iniziativa della Giunta regionale che ha deliberato sul “Piano Regionale Trasporti” si è passati all’adozione del Documento di indirizzo strategico di aggiornamento del Piano regionale dei Trasporti e del Rapporto ambientale preliminare ed espletamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica per l’approvazione del Piano stesso.