Congresso Partito Liberaldemocratico: eletto il Segretario Nazionale

Si è concluso domenica 29 giugno il Congresso Nazionale del Partito Liberaldemocratico tenutosi a Bologna. Nel corso dell’Assemblea sono stati eletti quale Segretario Nazionale l’Onorevole Luigi Marattin, nonché quale Presidente del Partito e dell’Assemblea Nazionale Andrea Marcucci. Il Segretario Nazionale, ha nominato i 12 componenti della Segreteria Nazionale. I delegati al Congresso hanno inoltre eletto i membri dell’Assemblea Nazionale e del Direttivo Nazionale.

La Calabria risulta ben rappresentata in entrambi gli organismi, essendo stati eletti quali componenti dell’Assemblea, Joseph Veneziano, Gianbattista Bonifacio, Maria Rosaria Rocca, Antonio Sapone e David Favara. Del Direttivo Nazionale fanno parte Angelo Montalto ed Antonino Costantino. Con le elezioni dei suoi organi, il PLD entra nel pieno delle sue funzioni politiche, candidosi ad essere la vera forza liberale e riformista del Paese.

Il Segretario Nazionale Luigi Marattin, ha delineato nel suo discorso di investitura, quale sia il compito di una vera forza liberale: cambiare e modernizzare l’Italia, attraverso proposte serie, robuste ed efficaci in materia economica e sociale, in grado di colmare il ritardo nel suo sviluppo accumulato negli anni. Sarà una sfida difficile ma entusiasmante e possibile: dalla nostra abbiamo la forza

delle idee, il coraggio e l’assunzione di un impegno per un’Italia libera e moderna.