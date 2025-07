Confindustria Reggio Calabria, al via il Premio per trattenere i giovani talenti e rafforzare il futuro

StrettoWeb

I Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria, presieduti dal Presidente Giuseppe Lombardo, annunciano la I Edizione del Premio “Trattenere i Giovani Talenti per Rafforzare il Futuro Economico e Sociale”. Il premio, del valore di € 1.500, è destinato ai laureati dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria che abbiano conseguito una Laurea Triennale tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024, con un voto non inferiore a 108/110.

Il premio è dedicato alle tesi di laurea che si distinguono per il loro contributo originale e rilevante nell’ambito dell’economia, dell’innovazione tecnologica e dell’imprenditorialità.

La partecipazione è aperta esclusivamente a laureati in corso, e le domande di partecipazione dovranno pervenire, entro e non oltre il 18 luglio 2025, al seguente indirizzo: Confindustria Reggio Calabria, Via del Torrione, 96 – 89125 Reggio Calabria. La tesi vincitrice sarà presentata in un evento pubblico che si terrà entro il 31 luglio 2025 presso la sede di Confindustria Reggio Calabria.

Il bando

Per maggiori dettagli, consultare il bando completo

Bando Premio “Trattenere i Giovani Talenti per Rafforzare il Futuro Economico e Sociale”