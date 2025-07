Confcommercio Reggio Calabria lancia un progetto che mette al centro comunità, collaborazione e bellezza condivisa | INFO

StrettoWeb

Confcommercio Reggio Calabria presenta l’edizione estiva di COMM.UNITY – I Commercianti per il Territorio, il progetto che da tre anni promuove la valorizzazione delle aree urbane attraverso il protagonismo attivo degli operatori del commercio locale. Dopo l’esperienza maturata nel corso degli anni e in particolare con la versione natalizia dell’iniziativa, “Natale ViaxVia”, che ha dato vita a eventi partecipati e diffusi in tanti territori della provincia, Confcommercio conferma il proprio impegno nel coltivare idee, progetti e relazioni tra imprese, cittadini e territorio. COMM.UNITY non è solo un contributo economico – fino a 1.500 euro per progetto – ma è soprattutto un invito a fare rete, a prendersi cura delle proprie strade, a immaginare insieme servizi comuni o nuove forme di animazione, bellezza e condivisione degli spazi.

“Crediamo nel valore della comunità e nella capacità delle imprese di diventare motore di cambiamento – dichiara il Presidente di Confcommercio Reggio Calabria, Lorenzo Labate – Ogni iniziativa condivisa, ogni via che si accende di vita, è un passo verso una città più bella, accogliente e coesa. COMM.UNITY è la dimostrazione concreta che il contributo di ciascuno è fondamentale per la riuscita di ogni progetto collettivo”. L’iniziativa si rivolge ai gruppi di almeno otto commercianti, attivi sulla stessa via, piazza o area contigua, che vogliano proporre interventi condivisi di decoro urbano, animazione o servizi comuni per il periodo estivo. Un modo per rispondere insieme al bisogno di vivibilità, attrattività e presidio del territorio.

“Siamo accanto ai commercianti nel dare forma e gambe alle idee – aggiunge il Direttore di Confcommercio Reggio Calabria, Fabio Giubilo – Mettiamo a disposizione un supporto operativo che parte dall’ascolto e si traduce in strumenti chiari, accessibili e orientati ai risultati. Il nostro compito è costruire contesti favorevoli, in cui l’impegno dei singoli possa generare valore condiviso e miglioramento tangibile per l’intera comunità”. Il bando è aperto fino all’8 agosto 2025, e le iniziative selezionate potranno essere realizzate entro il 30 settembre.