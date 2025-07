Conclusa la stagione di Pianeta Dilettanti: numeri importanti per il programma di Nino Neri

StrettoWeb

“Il calcio dilettantistico in Calabria ha finalmente trovato la sua casa: si chiama Pianeta Dilettanti, ed è il programma televisivo che ha letteralmente conquistato il pubblico nel corso dell’ultimo anno sportivo. Secondo i dati Auditel relativi alla stagione appena conclusa, il format ideato e condotto da Nino Neri, trasmesso su TEN – Teleuropa Network, è risultato essere il programma sportivo più seguito in Calabria, con una media di 55.000 contatti a puntata”. Così in un comunicato viene celebrato il successo della trasmissione, in numeri.

Un successo certificato: numeri Auditel da record

“In un panorama televisivo regionale ricco di proposte ma spesso disomogeneo, Pianeta Dilettanti si è distinto per essere l’unico format interamente dedicato al calcio dilettantistico calabrese. I dati Auditel parlano chiaro: il pubblico ha risposto con entusiasmo, premiando un progetto che ha saputo coniugare informazione, approfondimento e passione sportiva, in un contesto mediatico dove troppo spesso il dilettantismo viene relegato ai margini. Con una media di 55.000 contatti per puntata, Pianeta Dilettanti non è stato soltanto un punto di riferimento per gli appassionati, ma anche uno strumento di valorizzazione del territorio e delle realtà calcistiche locali. Il programma ha così rappresentato un vero e proprio “contenitore” di storie, volti, risultati e analisi tecniche di un movimento calcistico spesso sottovalutato, ma che merita attenzione e rispetto”.

Il format che cambia il modo di raccontare il calcio dilettantistico

“Pianeta Dilettanti non si è mai limitato al racconto dei classici episodi da moviola: rigori non assegnati, gol sbagliati o fuorigioco dubbi. L’obiettivo, sin dal principio, è stato un altro: dare voce agli addetti ai lavori, agli allenatori, agli arbitri, ai dirigenti e soprattutto ai protagonisti sul campo, attraverso rubriche mirate e spazi di confronto. Non si tratta del solito talk da salotto televisivo, ma di un prodotto editoriale pensato con uno sguardo professionale e propositivo, in grado di offrire spunti di riflessione e contenuti utili a chi vive il calcio dilettantistico quotidianamente”.

Novità in arrivo: AIAC e AIA Calabria in prima linea

“Lo sguardo è già rivolto alla stagione 2025-2026, e le novità non mancheranno. Pianeta Dilettanti annuncia infatti la collaborazione con AIAC Calabria (Associazione Italiana Allenatori Calcio) e AIA Calabria (Associazione Italiana Arbitri). Due realtà fondamentali del movimento calcistico regionale che, a partire dalla prossima stagione, cureranno delle vere e proprie “pillole formative” all’interno del programma. Questi contenuti si proporranno di offrire approfondimenti tecnici, spiegazioni regolamentari, analisi tattiche e spunti educativi, con l’obiettivo di trasformare il format in uno strumento di crescita per tutto il sistema dilettantistico. Un approccio che vuole superare la logica del mero intrattenimento, per diventare qualcosa di più: una piattaforma di servizio per il calcio di base”.

I protagonisti dietro le quinte: un ringraziamento speciale

“Un progetto così ambizioso non potrebbe esistere senza il supporto di una rete di professionisti e sostenitori. Il merito va sicuramente all’editore di TEN, che ha creduto sin dall’inizio in Pianeta Dilettanti, garantendone la trasmissione in prima serata e offrendo una vetrina importante per tutte le società e le figure coinvolte. Fondamentale anche il sostegno delle aziende calabresi, distribuite capillarmente su tutto il territorio regionale, che hanno sposato il progetto giornalistico con entusiasmo e visione. La loro presenza ha permesso di consolidare una rete economico-sportiva che rafforza il legame tra sport, impresa e comunità”.

Perché Pianeta Dilettanti è più di un programma TV

“Il successo di Pianeta Dilettanti non è solo una questione di numeri, ma di identità e appartenenza. In un’epoca in cui il calcio professionistico catalizza tutta l’attenzione, un format come questo riesce a riportare al centro l’autenticità dello sport, fatto di sacrificio, passione e spirito di squadra. Con l’introduzione delle nuove rubriche curate da AIAC e AIA, e l’impegno costante di una redazione attenta e competente, Pianeta Dilettanti si prepara a diventare un vero laboratorio del calcio dilettantistico calabrese, un punto di incontro tra formazione, divulgazione e racconto sportivo”.

Una promessa mantenuta e un futuro ancora tutto da scrivere

“La stagione appena conclusa ha segnato un punto di svolta: Pianeta Dilettanti ha dimostrato che è possibile fare televisione sportiva di qualità anche nel mondo dei dilettanti. Con numeri da record, contenuti di valore e uno sguardo sempre proiettato al futuro, il programma ideato da Nino Neri è oggi un modello da seguire. L’attesa per la nuova stagione è già alta. E se il buongiorno si vede dal mattino, c’è da scommettere che Pianeta Dilettanti continuerà a far parlare di sé, alzando ulteriormente l’asticella della qualità giornalistica e della passione per il calcio calabrese”.