Sbarca in Sicilia direttamente dall’NBA: Ryan Arcidiacono firma con Trapani!

Justin Robinson volato in Eurolega a Parigi è una perdita importante per Trapani Shark, ma la società siciliana non è rimasta con le mani in mano e ha deciso di pescare il sostituto direttamente dall’altra parte dell’Oceano. Sbarca in Sicilia Ryan Arcidiacono, guardia italo-americana che in NBA ha vestito le maglie di Chicago Bulls, New York Knicks e Portland Trail Blazers. Campione NCAA con Villanova nel 2016 (che he ha ritirato la maglia numero 15), Arcidiacono ha vestito la casa dei Windy City Bulls in G-League nell’ultima stagione giocata.

Il tweet del presidente Antonini

“Ryan Arcidiacono. Eccolo il sostituto di Justin Robinson a cui va un abbraccio sincero per avermi chiamato e spiegato le ragioni di questo passo, nonostante amasse stare da noi. Eurolega richiamo per lui troppo forte e Parigi, beh è sempre Parigi“, ha commentato il presidente Antonini su X.

“Ryan, Talento straordinario che viene per mostrare anche le sue immense qualità in Europa. Sono certo che sarà un colpo fenomenale. Viene carico a mille. Rinunciando anche a stipendi stile Nba. Per far vedere che è ancora un grande giocatore che può fare la differenza.

Antonini non molla, raddoppia. E presto altri colpi in arrivo. Avremo 12 elementi pronti a lottare in ogni modo per portare al massimo livello il Club.

Sponsor importanti ci hanno approcciato in queste ultime settimane, negoziazioni tese a dare la partnership alla migliore offerta collaborativa improntata alla valorizzazione massima del Brand shark.

Forza Granata“.