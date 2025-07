Colori e profumi della tradizione enogastronomica della Sibaritide: a Trebisacce la tappa di Sapori Narranti

StrettoWeb

Dopo il successo della ventesima edizione del Concorso dei Vini Arbëreshë, nel Salotto Diffuso di Vakarici, è tutto pronto per la prossima tappa del ricco cartellone di eventi promosso dal GAL Sibaritide. Sabato 19 luglio, sarà il borgo marinaro di Trebisacce ad ospitare la kermesse itinerante Colori e profumi della tradizione enogastronomica della Sibaritide, un progetto declinato in quattordici tappe.

Nuovo evento GAL dopo successo Concorso Vini Arbëreshë

Si tratta di un carnet di eventi – sottolinea il presidente del Gruppo di Azione Locale, Antonio Pomillo – che mira a valorizzare le produzioni di qualità del territorio e a offrire a cittadini e visitatori che durante l’estate scelgono le nostre destinazioni, un’immersione completa nella cultura enogastronomica della Sibaritide.

Tanti partner per evento itinerante nel territorio

L’iniziativa, finanziata nell’ambito della Misura 19.3 “Cooperazione interterritoriale – Filiere corte e mercati locali” del PSR Calabria 2014/2022, è organizzata da Roka Produzioni che, in partnership con AssoPec e con la media partnership di Lenin Montesanto Contenuti, Strategie & Lobbying, ha curato meticolosamente ogni dettaglio di un cartellone che coinvolgerà ogni angolo del territorio di Sybaris.

Lo spettacolo da mangiare: un’esperienza che nutre i sensi

L’evento, che si terrà in Corso Vittorio Emanuele, prenderà vita a partire dalle ore 20.30 con lo show cooking Lo spettacolo da mangiare dello chef narrante a cura di Emilio Pompeo. Durante la serata, condotta da Roberto Cannizzaro, saranno proposte degustazioni di prodotti tipici della Sibaritide.

Piselli, suino nero di Calabria e liquirizia. Sono questi alcuni dei prodotti agroalimentari che, scelti appositamente per rendere omaggio a questo territorio, chef Pompeo utilizzerà nella preparazione della speciale ricetta. A seguire, a partire dalle 21.30, spazio alla musica dei Take5 che proporranno una rassegna di brani Jazz & Swing e degli Skapizza con i ritmi travolgenti del Reggae & Ska.

Dal Pollino all’Arberia, passando dalla Sila Greca allo Jonio

Il calendario di quella che è la prima kermesse itinerante ideata per conoscere e far conoscere i sapori autentici della tradizione culinaria ed enogastronomica della Sibaritide, proseguirà con altre 14 tappe che toccheranno Roseto Capo Spulico, San Giorgio Albanese, Oriolo, Cariati, Villapiana, Albidona, Terravecchia, Amendolara, San Lorenzo Bellizzi, Francavilla Marittima, Alessandria del Carretto e Cropalati.

Agroalimentare di qualità, GAL chiama a raccolta produttori

Le aziende interessate a partecipare per promuovere i propri prodotti possono confermare la loro adesione e partecipazione entro i cinque giorni precedenti alla data di ciascun evento, per consentire la migliore pianificazione logistica e organizzativa. Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile scrivere a [email protected].