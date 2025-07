Colori e profumi della Sibaritide fa tappa a Oriolo | FOTO

StrettoWeb

Colori e profumi della tradizione enogastronomica della Sibaritide prosegue il suo viaggio tra sapori, arte e cultura approdando il prossimo lunedì 28 luglio ad Oriolo, uno dei Borghi più belli d’Italia. Ad esprimere soddisfazione per la riuscita dell’evento ospitato nel borgo di Roseto Capo Spulico sono il Primo Cittadino Giovanni Pugliese ed il vice sindaco Sabrina Franco. – La terza tappa è stata una piccola e grande vetrina di quelli che sono i profumi, gli aromi, i sapori – sottolinea Pugliese. Se i territori fanno rete – aggiunge il vicesindaco – i risultati arrivano, con l’unico obiettivo di migliorare la nostra terra.

Grande entusiasmo anche nelle parole di Roberto Cannizzaro, Creative Manager di Roka Produzioni. “Anche la tappa di Roseto – dice – è stata un evento bello, coinvolgente, mai banale che ha trasmesso tante emozioni. Siamo partiti da Vaccarizzo Albanese, siamo atterrati a Trebisacce, siamo arrivati a Roseto. Un’accoglienza fantastica, un borgo bellissimo, una serata piena di colori e di profumi che trasudavano identità. E poi tanto divertimento per le tante famiglie che hanno ballato fino a tarda notte sulle note autentiche della tradizione. Questo viaggio e questo tour, voluto dal GAL Sibaritide, prima di arrivare a Oriolo – ricorda Cannizzaro – continua Domenica 27 a San Giorgio Albanese con uno show cooking molto particolare realizzato dal maestro orafo Gerardo Sacco al quale l’Amministrazione Comunale consegnerà le chiavi della Città quale ambasciatore della cultura arbëreshe e calabre“.

Lunedì 28 show cooking e musica nel cuore di Oriolo

Il carnet delle iniziative ideate per celebrare gusto e identità del territorio, promosso dal Gruppo di Azione Locale (GAL) Sibaritide, farà tappa ad Oriolo lunedì prossimo a partire dalle ore 20. Un evento che si inserisce nel programma finanziato nell’ambito della Misura 19.3 “Cooperazione Interterritoriale – Filiere Corte e Mercati Locali del PSR Calabria 2014/2022”, organizzato da Roka Produzioni in partnership con le realtà locali e la media partnership di Lenin Montesanto Contenuti, Strategie & Lobbying.

Una serata al gusto di patate, uova e peperone crusco

La serata si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco Simona Colotta e del Presidente del Consiglio comunale Francesco Pucci. Poi seguiranno gli interventi di Gemma Maiuri, Presidente Associazione Parcke 2.0, e di Manuela Silvestri, Presidente Associazione Maniaperteafoglia. A seguire, alle 20.30, lo show cooking con Stefano Gatto che presenterà la ricetta Patate con uova e scaglie di peperone crusco, must della cucina proposta dall’Agriturismo Nonna Maria. Gran finale a partire dalle 21.30 con la music experience dei Giganti di Varapodio, tradizione popolare, e la Grill Band con la sua etno folk. A condurre la serata ci sarà il sempre dinamico Roberto Cannizzaro.

Dal Pollino all’Arberia, i sapori della Sibaritide in tour

Il calendario di COLORI E PROFUMI DELLA TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA DELLA SIBARITIDE proseguirà con altre tappe che toccheranno Cariati, Villapiana, Albidona, Terravecchia, Amendolara, San Lorenzo Bellizzi, Francavilla Marittima, Alessandria del Carretto e Cropalati, per raccontare l’autenticità dei territori dal Pollino allo Jonio, passando per la Sila Greca e l’Arberia.

Agroalimentare di qualità, Gal chiama a raccolta i produttori

Le aziende interessate a partecipare per promuovere i propri prodotti possono confermare la loro adesione entro i cinque giorni precedenti alla data di ciascun evento, per consentire la migliore pianificazione logistica e organizzativa. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a [email protected].