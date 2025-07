Villa San Giovanni, riconfermato Cugliari alla presidenza della Cna Calabria

StrettoWeb

Riconfermato all’unanimità. Giovanni Cugliari, imprenditore del settore legno-arredo, è stato eletto presidente CNA Calabria per il secondo mandato nell’ambito di un’assemblea elettiva molto partecipata che si è svolta a Villa San Giovanni. “Sono orgoglioso di questa conferma – ha detto Cugliari – che dimostra che la squadra che ho messo in campo è una squadra forte e capace di incidere sul tessuto produttivo. Il nostro obiettivo è quello di diventare la prima associazione di categoria a livello regionale”.

“Siamo di fronte ad una svolta epocale – ha aggiunto il presidente -, l’ingresso della robotica in azienda. Un evento che sarà fortemente impattante, non solo per quanto concerne i processi legati all’innovazione delle imprese, ma anche da un punto di vista sociale. CNA è impegnata da due anni a sviluppare progetti che avranno importanti ricadute anche sulle nostre imprese. La nostra è una CNA inclusiva e d’avanguardia, aperta ai giovani”.

Presente il presidente CNA Nazionale Dario Costantini

Presente il presidente CNA Nazionale Dario Costantini che si è complimentato con Cugliari per il lavoro svolto negli ultimi quattro anni, portando la CNA Calabria ad una rappresentanza più ampia e a una maggiore erogazione di servizi. “Fare impresa oggi è molto complicato”, ha detto Costantini facendo riferimento ai conflitti di guerra e alla questione dazi. “L’accordo del 15 per cento raggiunto tra Commissione Europea e Stati Uniti non è né buono né favorevole. Le imprese artigiane non possono sostenere né dazi diretti né indiretti e il rischio concreto è che vadano incontro ad una crisi come quella avvenuta durante la pandemia”.

A moderare la serata i due conduttori di Rai News 24 Josephine Alessio e Pierfrancesco Pensosi che hanno colloquiato con imprenditori e rappresentanti del mondo istituzionale e politico, intervistando poi Chiara Boni, stilista e imprenditrice di successo, icona storica del made in Italy.

Tra gli ospiti gli imprenditori Fabio Muzzupappa e Vanessa Coppola, il direttore nazionale CNA Impresa Fabio Bezzi e l’artista Sarafine, l’assessore regionale alle Attività Produttive Rosario Varì, il presidente CCIA di Reggio Calabria Antonino Tramontana e il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

A chiudere, la consegna del Bronzino D’Oro, premio alla sua prima edizione destinato alle eccellenze calabresi. Ad essere premiati sono stati gli imprenditori Fabio Muzzupappa, Giosì Barbaro e Piero Previti. Grande successo poi per “CNA After Show” a Reggio Calabria con il concerto di Sarafine.