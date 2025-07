Da Cittanova a Messina: Agostino Ventra alla guida della Gastroenterologia del “Papardo”

StrettoWeb

Agostino Ventra è il nuovo responsabile del reparto di Gastroenterologia dell’Azienda Ospedaliera “Papardo” di Messina. Un incarico di prestigio, frutto di un percorso professionale solido e coerente. Classe 1988, originario di Cittanova, Ventra si è laureato in Medicina all’Università di Messina, si è specializzato in Malattie dell’Apparato Digerente all’Università di Palermo e ha poi conseguito un master in procedure bilio-pancreatiche presso l’Humanitas University di Milano.

Reparto di riferimento non solo per la Sicilia, ma anche per la “sua” Calabria

Il reparto che dirigerà rappresenta un punto di riferimento non solo per la Sicilia, ma anche per la Calabria, in quanto accoglie ogni giorno pazienti affetti da patologie digestive e pancreatiche o in attesa di esami endoscopici ad alta specializzazione. Una carriera, quella del Dr. Ventra, costruita con determinazione, studio e passione. Una storia che dimostra come l’impegno e la competenza possano portare lontano.