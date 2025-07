Cittanova, Marchese nominato commissario di Forza Italia

StrettoWeb

Il Coordinamento Provinciale di Forza Italia, guidato dall’on. Giovanni Arruzzolo, ha nominato Girolamo Marchese nel prestigioso ruolo di Commissario per il comune di Cittanova. Un incarico di grande responsabilità per l’imprenditore ed ex amministratore cittanovese, che premia un impegno umano e politico ultradecennale al servizio del territorio reggino valorizzandone, inoltre, il radicamento profondo nel tessuto sociale, culturale e produttivo. Girolamo Marchese, accettando la nomina a Commissario locale di Forza Italia, ha ribadito la piena condivisione di un percorso virtuoso che guarda all’ulteriore rafforzamento del Partito attraverso il dialogo con le Comunità e l’ascolto costante delle reali istanze dei cittadini rinnovando, al contempo, la necessità di lavorare all’unità del Centrodestra anche sui territori, in linea con le importanti e proficue esperienze di Governo in ambito nazionale e regionale.

“La prestigiosa nomina ricevuta mi riempie di orgoglio e soddisfazione – ha affermato Girolamo Marchese – e intendo ringraziare il Coordinatore Provinciale di Forza Italia on. Giovanni Arruzzolo per la fiducia riposta sul mio percorso politico e umano. Un ringraziamento lo rivolgo anche all’on. Francesco Cannizzaro, grandissimo protagonista di Forza Italia e del Centrodestra in Calabria. Ho accettato la sfida con entusiasmo e senso di responsabilità pronto a dare il mio contributo alla crescita del partito, nell’alveo di un progetto politico moderato, liberale e democratico sempre al servizio dei cittadini, tenendo conto della necessità di pensare all’unità di area anche sul piano locale”.