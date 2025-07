Cittanova, il calcio rischia di scomparire: la situazione resta complessa. Convocata assemblea pubblica

StrettoWeb

“Cittanova, il nostro paese, sta vivendo un momento che nessuno avrebbe mai voluto immaginare. Il calcio che ci ha accompagnato, emozionato, fatto sognare, rischia di scomparire. La nostra squadra, il nostro orgoglio, è appesa a un filo. Ma noi non possiamo rimanere a guardare. Non possiamo permettere che una parte fondamentale della nostra identità venga cancellata. Non possiamo accettare che le generazioni che hanno respirato calcio, che hanno vissuto con la maglia del Cittanova sul cuore, si sveglino un giorno senza il suono di un gol che rimbomba, senza il brivido di una vittoria che ci fa sentire vivi. Non possiamo lasciare che il calcio a Cittanova muoia. Per questo, venerdì 1 agosto 2025, alle ore 18.00, ci ritroveremo in Piazza Calvario. Un incontro aperto a tutti coloro che, come noi, non possono e non vogliono arrendersi. A chi sente che il calcio è parte di sé”. E’ quanto si legge in una nota della società, che invita tutti a un’assemblea pubblica.

“Senza divisioni ma per un bene comune”

“Oggi non si tratta solo di una squadra, di una partita. La nostra storia è fatta di sangue, sudore e lacrime, di chi ha dato tutto per vederci vincere, di chi ha tifato, di chi ha sofferto e gioito insieme a noi. Imprenditori, tifosi, appassionati, se il cuore batte ancora per quella maglia, è il momento di dimostrarlo. Senza divisioni ma per un bene comune i nostri amati colori giallorossi. Immaginiamo di svegliarci un giorno e scoprire che il nostro calcio non c’è più. Immaginiamo di guardare il nostro paese senza la sua squadra, senza il suo spirito, senza quel sogno che ci ha unito per tanto tempo. Non possiamo permetterlo. Non possiamo”.

“Vieni, per l’ultima battaglia. Per l’amore che provi per questa maglia. Per il futuro dei nostri figli che, rischiano di crescere senza sapere cosa vuol dire vivere una passione che non ha età. Perché il calcio non è solo uno sport, è la nostra vita, è ciò che ci tiene uniti. Non possiamo fare a meno di te. Non possiamo perdere il nostro calcio. Ti aspettiamo venerdì 1 Agosto alle ore 18,00 in piazza Calvario, per salvare ciò che ci è più caro, per salvare la nostra storia. Per salvare il Cittanova Calcio. Perché il calcio a Cittanova non può finire”.