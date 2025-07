Cittanova Calcio, la proprietà abbandona: consegnato il titolo sportivo al Comune, “non possiamo più dare un futuro al club”

StrettoWeb

Con un comunicato ufficiale, il Cittanova Calcio annuncia oggi di “aver consegnato il titolo sportivo al Comune, nella persona del Sindaco Domenico Antico, dopo aver esaurito tutte le possibilità di trovare nuovi soci per garantire la continuità della propria attività. La decisione è stata presa a malincuore, dopo mesi di ricerca di nuovi partner e sponsor che potessero supportare la squadra e garantire la sua partecipazione al prossimo campionato di eccellenza. Nonostante gli sforzi dell’attuale dirigenza non è stato possibile trovare una soluzione sostenibile per il futuro della squadra”.

“Portare avanti un club in una categoria come l’eccellenza comporta costi sempre più elevati, sostenuti negli ultimi anni da un gruppo sempre più ristretto di persone e aziende che, con grande sacrificio personale, hanno garantito continuità, impegno e serietà. Oggi il peso economico, il dispendio di energie e di tempo non è più compatibile con le risorse disponibili. La consegna del titolo sportivo al Comune rappresenta un gesto di responsabilità e di trasparenza, nell’interesse della città e dei tifosi. Il Cittanova Calcio spera che il primo cittadino possa trovare una soluzione per garantire la continuità della tradizione sportiva cittadina e per tutelare gli interessi dei tifosi e della comunità” si legge. Resta ora da capire cosa ne sarà della società di Eccellenza. Il sindaco dovrà trovare nuovi imprenditori, scongiurando l’incubo di una mancata iscrizione.