Città Metropolitana di Reggio Calabria, conferite nuove deleghe al consigliere Ranuccio

StrettoWeb

“Ringrazio il Sindaco Giuseppe Falcomatà per la fiducia rinnovata e rafforzata con il conferimento delle deleghe alla Sanità, Sport e Rapporti con gli Enti Locali. Accolgo questo incarico con orgoglio e senso di responsabilità, consapevole del rilievo politico e amministrativo che questi settori rivestono per la nostra Città Metropolitana”. Con queste parole il Consigliere metropolitano e sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio ha commentato la recente assegnazione, da parte del Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà, delle deleghe alla Sanità, Sport e Rapporti con gli Enti Locali. Ranuccio era già delegato al Turismo e al Bilancio della Città Metropolitana.

“Negli anni passati ho lavorato con impegno sul Turismo, contribuendo alla costruzione e attuazione del Piano Strategico Metropolitano, uno strumento che ha dato una direzione chiara e condivisa alle politiche turistiche locali. Sul Bilancio, abbiamo garantito una gestione sana e trasparente, mantenendo l’Ente solido. Oggi si apre una nuova sfida, altrettanto importante: Sanità, Sport, Enti Locali. Tre ambiti centrali per la qualità della vita, l’equità sociale e la coesione tra i territori. In sanità sarà fondamentale monitorare le criticità e favorire un dialogo costante con gli organismi competenti, pretendendo risposte chiare sui servizi per la salute. Lo sport va sostenuto come motore di inclusione e crescita. E nei rapporti con gli enti locali, voglio essere una presenza attenta e concreta, pronta ad ascoltare amministratori e territori“, rimarca la nota. “Continuerò a lavorare con passione – ha concluso Ranuccio – serietà e spirito di squadra, mettendo al centro l’ascolto dei cittadini e il confronto costante con chi, ogni giorno, guida le nostre comunità”.