Cirò Marina, posa della prima pietra per il nuovo Commissariato di Pubblica Sicurezza

Nel tardo pomeriggio di ieri è stata posta la prima pietra del costruendo Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cirò Marina, alla presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno On. Wanda Ferro, accompagnata dal Questore della Provincia di Crotone Renato Panvino, dal Prefetto di Crotone dott.ssa Franca Ferraro, dal Sindaco di Cirò Marina Sergio Ferrari e dall’Assessore Regionale Stefania Caracciolo.

Hanno salutato l’inizio dei lavori, per la realizzazione dell’opera, con estremo favore e soddisfazione autorità nazionali, tra cui Onorevoli Parlamentari della Repubblica Italiana, il Vescovo Mons. Alberto Torriani e i Sindaci dei comuni limitrofi, con fascia tricolore. Il futuro presidio è stato fortemente voluto dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Prefetto Vittorio Pisani.

La realizzazione dell’opera è stata sostenuta e portata avanti, con convinzione, dalla Polizia di Stato e dall’Amministrazione Comunale di Cirò Marina in un lavoro sinergico, trovando il sostegno della Regione Calabria e dei vertici del Ministero dell’Interno, nell’occasione rappresentati dall’On. Wanda Ferro, calabrese e forte sostenitrice per la realizzazione di presidi di legalità in Calabria.

La posa della prima pietra simboleggia l’avvio di un’opera che rappresenterà il luogo dove i cittadini possono trovare ascolto, aiuto e protezione e dove le donne e gli uomini della Polizia di Stato, con professionalità e dedizione, si impegneranno quotidianamente per garantire l’ordine pubblico, tutelare i diritti dei cittadini e rispondere alle loro esigenze.

La cerimonia si è conclusa con il taglio del nastro da parte delle autorità e con la benedizione della struttura da S.E. il Vescovo Mons. Torriani accompagnato dal cappellano della Polizia di Stato Don Ezio Limina.

Al termine della cerimonia, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Onorevole Wanda Ferro, accompagnata dal Questore e dalle altre autorità politiche, ha reso omaggio agli Agenti della Polizia di Stato, aliquota di rinforzo inviata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Questura di Crotone, per implementare i servizi di sicurezza del territorio nel periodo estivo nei luoghi affollati dai numerosi turisti.