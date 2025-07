Cinquefrondi, il Liceo Musicale premiato a Roma

StrettoWeb

Si è svolta, lo scorso due luglio a Roma, la cerimonia di premiazione del concorso “DOve FAre SOLo LA MIa muSIca”, indetto dal Saint Louis College of Music di Roma dove la classe IV A musicale, guidata dalla docente di nuove tecnologie musicali, Rosa Papasergi, ha conseguito il primo premio nella sezione di musica applicata. Il dirigente scolastica, Francesca Maria Morabito, ha ritirato personalmente il riconoscimento nella capitale, coronando un eccezionale percorso didattico e artistico.

Il concorso,lo ricordiamo, era rivolto alle classi IV e V dei Licei Musicali di tutta Italia, mirava alla realizzazione di musiche ed effetti sonori applicati a un breve corto animato. Il processo creativo ha preso il via a settembre, quando il Saint Louis College of Music ha fornito alle scuole partecipanti tre cortometraggi animati di circa 30 secondi, ciascuno incentrato su diverse tematiche sociali. Agli studenti è stato chiesto di scegliere un filmato e comporre un brano musicale originale, in collaborazione con i docenti di teoria, armonia, composizione e music tech, per creare un’atmosfera coerente con le immagini.

La classe IV AM ha optato per il cortometraggio intitolato “Il pesce di legno”, dando il via a un percorso articolato e stimolante.

Il lavoro si è sviluppato attraverso diverse fasi cruciali: inizialmente, i ragazzi sono stati introdotti ai concetti fondamentali della musica applicata, esplorando come la musica possa completare e arricchire un progetto video, conferendogli una propria identità. Attraverso la visione e l’analisi di cortometraggi, gli studenti hanno imparato a cogliere emozioni, effetti sonori e collegamenti tra musica e immagini. Dopo aver visionato i tre cortometraggi, la classe ha scelto “Il pesce di legno”. Successivamente, il filmato è stato suddiviso in sezioni, e ad ogni studente è stato assegnato il compito di responsabile della realizzazione di specifici effetti, promuovendo il senso di responsabilità e l’importanza del lavoro di squadra.

Per la realizzazione del progetto, il Liceo “G. Rechichi” ha messo a disposizione degli studenti le più moderne tecnologie musicali: postazioni con hardware (PC, controller MIDI, cuffie, schede audio) e software dedicati per la registrazione e l’editing degli effetti (DAW, REAPER) e per la videoscrittura musicale (MUSESCORE).

Il progetto è stato suddiviso in tre fasi:

Pre-produzione : Con la scrittura della partitura e la preparazione della sessione di registrazione.

: Con la scrittura della partitura e la preparazione della sessione di registrazione. Produzione : Dedicata alla ricerca, registrazione ed editing dei vari effetti, con ogni alunno responsabile di una piccola sezione del progetto.

: Dedicata alla ricerca, registrazione ed editing dei vari effetti, con ogni alunno responsabile di una piccola sezione del progetto. Post-produzione: Che ha visto il mixaggio di tutto il materiale, il perfezionamento e l’unione del progetto audio (musica ed effetti) con il video, fino alla finalizzazione del corto animato.

Le metodologie didattiche utilizzate, come il brainstorming, la lezione frontale, il lavoro laboratoriale e il cooperative learning, hanno favorito un apprendimento attivo e partecipativo.

La commissione del dipartimento di musica applicata del Saint Louis College ha elogiato il lavoro della classe IV AM, definendolo “Ottimo lavoro” e sottolineando la “Buona programmazione del brano e ottimi spunti melodici e di arrangiamento”. Particolarmente apprezzata è stata la capacità della musica di esprimere l’affollamento della casa con una tessitura orchestrale ricca e complessa, e l’efficace uso di semicrome puntate, biscrome e cambi di metro per sottolineare il senso di disordine. La presenza di “sync” a rafforzare l’aderenza della musica alle immagini e un “divertente sound design misto tra gli SFX ed effetti strumentali” hanno completato il quadro di un’opera eccellente.

Il dirigente scolastica, Francesca Maria Morabito, ricevendo il premio ha inteso ricordare in primo luogo come “i ragazzi che frequentano il liceo musicale hanno bisogno di fare sempre nuove esperienze musicali non solo diversificate ma anche di qualità , lo scopo è quello di aiutare i nostri ragazzi a conoscere in modo più possibile ampio il panorama musicale” la Dirigente ha infine inteso ringraziare gli alunni della IV A M, guidati magistralmente dalla professoressa Rosa Papasergi e la commissione “per averci assegnato questa primo premio che ci rende davvero orgogliosi”.