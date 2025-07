Chiusura Guardia Medica Gallico, Tre Quartieri: “decisione assurda, danno ai cittadini”

StrettoWeb

“L’associazione Tre Quartieri protesta vibratamente per la chiusura di quattro o cinque giorni della Guardia Medica di Gallico. Non è possibile che questo possa accadere visto la situazione che in questo periodo la gente sta vivendo con questo caldo ed altre situazioni che si possono verificare per la salute dei cittadini visti pure i tempi canonici che si verificano per l’intervento al pronto soccorso“. È quanto dichiarato da Nino Pennestrì, presidente dell’Associazione Tre Quartieri.

“La Guardia medica di Gallico serve l’ex circoscrizione Gallico – Sambatello e oltre. Quindi, a nostro avviso, sarebbe opportuno rivedere la situazione. Prima di prendere delle decisioni assurde, bisogna essere coscienti del danno che si verifica con questa chiusura temporanea. Quindi, bisogna rivedere la questione. Non fate stupidaggini e non scherzate con la salute dei cittadini. Rivedere la situazione che con questa estate calda la cittadinanza ha bisogno della struttura Medica“, conclude Pennestrì.