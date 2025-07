Il Chievo Verona torna in Calabria: svolgerà il ritiro in Sila

StrettoWeb

Sono lontani i tempi in cui sfidava la Reggina, o il Cosenza, ma ora – per il rinato Chievo Verona – è tempo di tornare in Calabria. La società, il cui marchio è stato acquisito dall’ex attaccante Sergio Pellissier, sarà in ritiro precampionato in Sila, nel centro sportivo di Lorica. Il Chievo succederà proprio al Cosenza, che sarà in quella stessa sede fino a fine luglio. Poi, da inizio agosto, ci sarà appunto spazio per i veneti. Ricordiamo che il Chievo, dopo il fallimento con Campedelli di qualche anno fa, è ripartito e quest’anno ha disputato il campionato di Serie D.