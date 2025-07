Chievo Verona a Lorica per il precampionato, Succurro: “promozione sport e turismo”

StrettoWeb

Il Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, ha incontrato nel campo sportivo di Lorica la squadra del Cosenza Calcio. Nell’accogliere il gruppo rossoblù, Succurro ha annunciato l’imminente arrivo del Chievo Verona, che sul posto svolgerà il proprio ritiro, a conferma della crescente attrattività di Lorica per lo sport. “Ho avuto il piacere – ha dichiarato Succurro – di incontrare giocatori, staff tecnico e dirigenti del Cosenza Calcio. Da tifosa è stato un onore riceverli a nome della Provincia di Cosenza. Ho raccontato loro quanto stiamo facendo per rilanciare Lorica come luogo di sport, accoglienza e crescita“.

Il Presidente ha illustrato i principali interventi realizzati e in programma. “Dallo sci – ha detto – alle altre discipline invernali, dalla canoa, anche con la presenza dei fratelli Abbagnale, alla bicicletta, allo snow volley, al trekking e molto altro ancora, Lorica è tornata a vivere grazie a un progetto di rilancio complessivo e alle sinergie tra pubblico e privato. A breve inizieranno i lavori per il nuovo liceo sportivo, che sorgerà proprio qui, in un immobile già acquistato dalla Provincia”.

“Il campo sportivo di Lorica – ha aggiunto Succurro – era fino a poco tempo fa abbandonato e in disuso. Lo abbiamo recuperato e messo in funzione per attrarre il turismo sportivo e rendere Lorica punto di riferimento per i ritiri precampionato”.

Nel pomeriggio, come annunciato dalla Presidente, si assisterà al passaggio di testimone tra le due squadre: “Dopo il Cosenza, arriverà oggi il Chievo Verona, con cui avremo modo di condividere la stessa ospitalità e qualità dei servizi. Ho ringraziato tutto il Cosenza Calcio per la disponibilità e per il bel gesto di regalarmi la maglia numero 10 con il mio nome. È un dono che custodirò con affetto“.

“Lorica è un luogo straordinario. Andiamo avanti, investendo sulla sua bellezza, sulla sua vocazione sportiva e sul suo ruolo nel panorama del turismo calabrese e – ha concluso Succurro – nazionale”.