CGIL Cosenza a Occhiuto: “interrare elettrodotto Laino-Feroleto-Rizziconi”

“La CGIL di Cosenza esprimere pieno sostegno alla richiesta avanzata dal coordinatore del comitato “Insieme per la Salute”, di “Pianette” di Montalto Uffugo, Aldo Perri, al presidente della giunta regionale calabrese, Roberto Occhiuto, concernente l’interramento del tratto dell’elettrodotto ad altissima tensione “Laino – Feroleto – Rizziconi” che attraversa “Pianette” e “Lucchetta”, frazioni di Montalto Uffugo, passando in prossimità delle abitazioni delle due frazioni, e auspica che una delegazione del comitato possa essere, al più presto, ricevuta dal presidente della giunta regionale“. È quanto dichiarato, attraverso un comunicato stampa, da Massimiliano Ianni, Segretario Generale Cgil Cosenza.

“La questione dell’interramento è una problematica annosa che va avanti da circa 20 anni e che coinvolge aspetti fondamentali come la tutela della salute pubblica, la sicurezza ambientale e la qualità della vita dei cittadini. La perizia redatta nel 2012, su incarico della Procura della Repubblica di Cosenza, dai Professori Marcello Maggiolini e Giuseppe Di Massa dell’Università della Calabria, sottolinea “come l’esposizione a campi magnetici superiori a 0,3-0,4 microtesla possa comportare un aumento significativo del rischio di malattie gravi, in particolare per i soggetti in età pediatrica”.

La richiesta avanzata dal coordinatore del comitato “Insieme per la Salute”, Aldo Perri, a parere della Cgil di Cosenza, non è un’opposizione ideologica alle infrastrutture, bensì una richiesta legittima di misure di mitigazione già applicate in altri territori italiani, dove si è provveduto all’interramento di elettrodotti simili per caratteristiche e potenza. Ciò dimostra la piena fattibilità tecnica dell’intervento anche nel caso delle due frazioni del comune di Montalto Uffugo, Pianette e Lucchetta.

Come Cgil di Cosenza riteniamo, perciò, necessario e urgente che si dia seguito al Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 13071 del 25 ottobre 2022, cui è seguita la manifestazione d’interesse da parte del Comune di Montalto Uffugo nel gennaio 2023. Per la Cgil di Cosenza occorre che la Regione attivi, tramite gli uffici competenti, le procedure previste dal Decreto Dirigenziale del 2022, individuando al contempo le risorse economiche utili, attingendo a fondi regionali, nazionali o

comunitari.

La CGIL di Cosenza è da sempre al fianco delle comunità e delle battaglie civiche che pongono al centro i diritti fondamentali delle persone, a partire dalla salute. Per questo motivo, sosteniamo con forza la richiesta avanzata dal coordinatore del comitato “Insieme per la Salute”, di “Pianette” di Montalto Uffugo, Aldo Perri, concernente l’interramento del tratto dell’elettrodotto ad altissima tensione “Laino – Feroleto – Rizziconi” che attraversa “Pianette” e “Lucchetta” e auspichiamo che il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, possa ricevere al più presto una delegazione dei cittadini delle due frazioni di Montalto Uffugo (Pianette e Lucchetta), che da anni attendono risposte concrete su una problematica che riguarda la salute pubblica“, conclude Ianni.