Cessione Messina, Cooperativa: “imprenditori interessati, a breve la decisione”

“Non ci siamo fermati un attimo. In questi giorni abbiamo profuso tutti i nostri sforzi al fine di trovare degli interlocutori solidi in grado di assicurare un futuro al nostro Messina. Nonostante la situazione sia delicatissima, abbiamo registrato un certo interesse verso la Biancoscudata, ma i tempi sono strettissimi in quanto la stagione calcistica è ormai alle porte e molti club di Serie D hanno già iniziato la preparazione precampionato“. È quanto si apprende da un comunicato diffuso sui social da Cooperativa Messina.

“Allo stato attuale, possiamo affermare che sono in corso interlocuzioni e scambi di documenti fra l’Acr Messina e un gruppo imprenditoriale non messinese (che preferisce, al momento, lavorare nell’anonimato) interessato all’acquisizione del club. Tutto si è intensificato nel corso delle ultime ore e abbiamo preparato il terreno e svolto un ruolo di intermediazione fra le parti. Nei primi giorni della prossima settimana dovrebbe arrivare l’attesa “fumata” che, noi, come Cooperativa e soprattutto in qualità di tifosi del Messina, auspichiamo sia bianca.

Nel caso in cui, invece, la fumata fosse nera, noi, come Cooperativa, potremo dire di non aver lasciato nulla al caso ed esser andati ben oltre le nostre possibilità e responsabilità“, conclude la nota.