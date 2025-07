Cessione Acireale, Antonini rilancia: “Serie C entro due anni, poi…”

StrettoWeb

Nuovi aggiornamenti sulla vicenda legata alla cessione dell’Acireale, su cui negli ultimi giorni si è inserito il presidente di Trapani Calcio e Basket Valerio Antonini. Com’è noto, c’è stato un botta e risposta anche a distanza – pubblico – tra l’imprenditore romano e Di Mauro, sulle cifre, mentre ieri nel frattempo è tornato a inserirsi Salvatore Palella, annunciando un rinnovato interesse. Intanto il club si è mosso per alcune figure dirigenziali e sull’iscrizione, su cui gli organi di controllo hanno dato l’ok.

Così, oggi, è arrivato un nuovo rilancio pubblico di Antonini, sul suo “X”. “A breve invieremo la nostra comunicazione ufficiale al Presidente Di Mauro per tentare di definire impegni finanziari, tempistiche di passaggio, ma mai come ora ci avviciniamo al risultato. Sicilia on fire. Entro 2 anni la C, e poi la affideremo a persone di nostra grande fiducia per andare avanti insieme allo sviluppo delle infrastrutture. Sport Invest Srl e sviluppo della Sicilia a 360 gradi”.