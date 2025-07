Messina, cerimonia dei primi diplomati del corso serale dell’IIS Verona Trento

StrettoWeb

Un traguardo importante è stato raggiunto all’Istituto di Istruzione Superiore “Verona Trento” di Messina: per la prima volta, il corso serale ha visto diplomarsi studenti degli indirizzi Tecnologico di Informatica e Telecomunicazioni, Elettronica ed Elettrotecnica, e Professionale per Manutentore e Assistenza Tecnica. Un percorso non semplice, affrontato con determinazione da uomini e donne spesso già impegnati nel mondo del lavoro o con famiglie da gestire. La conclusione di questo ciclo di studi rappresenta non solo il raggiungimento di un titolo di studio, ma anche la dimostrazione concreta che la formazione permanente e l’istruzione degli adulti sono strumenti fondamentali per la crescita personale e professionale.

Il dirigente scolastico, prof.ssa Simonetta Di Prima, ha espresso grande soddisfazione per il risultato: “Questi studenti sono un esempio per tutta la comunità scolastica. Con costanza, sacrificio e impegno, hanno dimostrato che è possibile conciliare studio, lavoro e famiglia. È un orgoglio per il nostro istituto vederli oggi diplomati”. I corsi serali dell’IIS Verona Trento sono stati attivati con l’obiettivo di offrire un’opportunità formativa a chi, per varie ragioni, non ha potuto completare gli studi nel percorso tradizionale. Grazie alla flessibilità dell’organizzazione didattica e all’impegno dei docenti, oggi questi studenti possono guardare al futuro con nuove prospettive, sia per l’inserimento nel mondo del lavoro, che per eventuali percorsi universitari. I neodiplomati, visibilmente emozionati, hanno espresso parole di gratitudine verso l’istituto e i loro insegnanti: “è stata dura, ma ne è valsa la pena. Oggi ci sentiamo diversi, più forti e più preparati ad affrontare le sfide della vita e del lavoro”.

L’IIS Verona Trento conferma così il proprio ruolo di punto di riferimento nel territorio messinese, non solo per i giovani, ma anche per gli adulti che scelgono di rimettersi in gioco. Primi centisti del corso serale sono stati gli alunni Letterio Bombara del corso serale indirizzo tecnologico elettronica ed elettrotecnica, Marco Fassari del corso serale indirizzo tecnologico informatica e telecomunicazioni ed Emilio Sardu del corso del serale indirizzo tecnologico informatica e telecomunicazioni. Il coordinamento didattico dei corsi serali dell’IIS Verona è stato affidato ai docenti referenti Proff. Roberto Cardullo (vicepreside), Monica Loteta, referente per l’indirizzo tecnologico e Antonino Gennaro per l’indirizzo professionale.