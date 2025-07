Caulonia, sul lungomare la manifestazione “Sport e Inclusione”

StrettoWeb

L’Amministrazione comunale di Caulonia, guidata dal sindaco Francesco Cagliuso, ha organizzato per domenica 13 luglio, con inizio alle ore 17:00, sul Lungomare di Caulonia Marina la manifestazione dal titolo “Sport e Inclusione”. Lo slogan scelto per questa terza edizione è “Lo sport unisce – la diversità arricchisce”. È un appuntamento a cui tutti sono chiamati a partecipare in maniera attiva. Alla manifestazione hanno aderito un elevato numero di società sportive che si diletteranno, a realizzare esibizioni coinvolgendo i ragazzi speciali presenti.

Partner della manifestazione saranno sia atleti che hanno preso parte ad eventi nazionale e internazionali sia numerose associazioni sportive che si occupano di disabilità e che attraverso le discipline sportive paralimpiche dimostrano come lo sport possa abbattere pregiudizi e garantire pari opportunità a tutti.

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Regione Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nonché l’adesione di diverse associazioni locali che operano in vari settori, in particolare in quelli sportivi, sociali, culturali e del volontariato.

Il programma prevede alle ore 17:00 il taglio del nastro alla presenza di Mons. Francesco Oliva, vescovo della Diocesi di Locri-Gerace. Madrina dell’evento è Anna Morabito, medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali di Para-Powerlifting 2025, disputati a Tbilisi, in Georgia nel maggio scorso. Seguiranno una serie di attività sportive con esibizioni e tornei. Alle 19:00 si terrà la manifestazione “Sport e inclusione: spazio forum per un futuro accessibile”, con le premiazioni e i riconoscimenti ai partecipanti.

Porteranno i saluti istituzionali il sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, l’assessore comunale alle politiche sociali Antonella Ierace, il vice sindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace, il consigliere regionale Salvatore Cirillo, il senatore Marco Lombardo, la senatrice Tilde Minasi. Intervengono il garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Calabria Ernesto Siclari, il presidente regionale del comitato paralimpico Antonello Scagliola, il coordinatore regionale di Sport e Salute Walter Malacrino, il fiduciario del Coni per la Locride Salvatore Papa. Conclusione alle 21:30 in musica con i “Son’Abballu” in concerto.