Catanzaro, il 6 luglio XC Pineta Siano: ospite Diego Gastaldi

Tutto pronto per la XC Pineta Siano, la gara conclusiva della XCalabra Cup 2025 di mountain bike che si terrà domenica 6 luglio all’interno del Parco “Li Comuni”, noto a tutti come la Pineta di Siano. Un evento che unisce sport e valorizzazione del patrimonio ambientale, nel segno della rinascita e della partecipazione. La giornata si preannuncia ricca di emozioni e contenuti: tra gli ospiti attesi anche Diego Gastaldi, atleta paralimpico, documentarista per il programma “Kilimangiaro” di Rai 3 e speaker motivazionale, da anni impegnato nella narrazione dei territori e delle loro trasformazioni. La sua presenza darà ulteriore rilievo a un appuntamento che vuole essere molto più di una semplice gara.

La manifestazione, organizzata dalla ASD Swattati Team Catanzaro con il supporto dell’Amministrazione comunale e di Calabria Verde, rappresenta un’importante occasione per riscoprire e vivere un luogo caro a tutta la cittadinanza. La Pineta di Siano, colpita duramente dall’incendio del 2021, è oggi protagonista di un significativo progetto di recupero ambientale, che ha già portato alla rinaturalizzazione di ettari di bosco, alla riapertura di spazi pubblici e alla nascita del primo tracciato ufficiale di mountain bike riconosciuto da FCI e CONI.

La presenza di Diego Gastaldi rafforza il messaggio che l’Amministrazione comunale intende lanciare: lo sport è uno strumento potente per raccontare il valore dei nostri luoghi e delle nostre comunità. La Pineta di Siano è oggi un esempio concreto di rigenerazione ambientale e sociale, e domenica sarà il palcoscenico perfetto per unire natura, competizione e partecipazione collettiva.

Al termine della gara si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori della XCalabra Cup 2025: saranno ben 70 i premi assegnati, in diverse categorie, con alcuni riconoscimenti consegnati direttamente da Diego Gastaldi, in un momento simbolico e celebrativo che darà ancora più valore alla giornata.

La XC Pineta Siano vedrà la partecipazione di atleti agonisti e amatori provenienti da tutta la Calabria, pronti a sfidarsi su un tracciato di 6 km interamente sterrato. Ma l’invito è rivolto anche a cittadini, famiglie e curiosi: domenica 6 luglio, la Pineta sarà un luogo da vivere, esplorare e condividere, nel cuore verde di Catanzaro. Appuntamento alle ore 9:00.