Catanzaro, ora è ufficiale: amichevole di lusso contro il Napoli campione d’Italia

StrettoWeb

La notizia era nell’aria da settimane, ma ora è arrivata la conferma nonché l’ufficialità: il Catanzaro affronterà in un test amichevole estivo il Napoli campione d’Italia di Antonio Conte e del neo arrivato De Bruyne. Una bella vetrina, per la squadra di Aquilani, che sfiderà la squadra più forte dell’ultimo campionato, quella Serie A che negli ultimi due anni Iemmello e compagni hanno sfiorato per ben due volte. Sfida probante, per i giallorossi, a qualche settimana dall’esordio ufficiale, che sarà a metà agosto in Coppa Italia.

L’amichevole contro gli azzurri è infatti prevista a fine luglio, sabato 26 per la precisione, alle ore 18. Si giocherà nella sede del ritiro delle due squadre, a Dimaro Folgarida, in Trentino. Sono stati anche diffusi i prezzi dei biglietti nel settore dello stadio comunale SKI.IT Arena.

Tribuna Coperta – Intero 27,50 € (solo per i tifosi del Napoli)

Tribuna Meledrio – Intero 22,00 € (solo per i tifosi del Napoli)

Ai tifosi del Catanzaro sarà dedicato il settore di Curva Carciato Coperta, ma ancora non sono stati ufficializzati i prezzi.