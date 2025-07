Catanzaro, ufficiale un altro giovane: ecco Patrick Nuamah

StrettoWeb

“US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’ala sinistra Patrick Nuamah. Classe 2005, arriva alla Aquile dal Sassuolo con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2026. Il diciannovenne – già nazionale under 20 – è cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città, il Brescia, con cui ha esordito in serie B ad appena 16 anni. Nell’ultima stagione ha collezionato 23 presenze e un gol. Nuamah è già a disposizione di mister Aquilani nel ritiro di Spiazzo”. Così in una nota il club giallorosso comunica l’arrivo di un altro giovane, l’ala sinistra classe 2005 Patrick Nuamah.