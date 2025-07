Catanzaro: la tegola Pompetti, le scuse del Napoli e la vicinanza della città. Quanti messaggi dopo l’infortunio

StrettoWeb

Lo scontro, l’apprensione, le parole di Aquilani, l’attesa, l’esito. Non una bella notizia. “Il centrocampista Marco Pompetti, nella gara amichevole contro il Napoli, ha riportato la frattura lievemente scomposta del terzo distale della tibia sinistra. Il calciatore, immediatamente sottoposto alle cure dello staff medico dell’US Catanzaro 1929, è stato trasportato in una struttura sanitaria nei pressi dell’impianto sportivo. Pompetti sarà operato nella giornata di domani dal professor Francesco Benazzo”. Questa la nota del club giallorosso, che ha ufficializzato l’esito dell’infortunio occorso al centrocampista nel corso del test contro il Napoli. Da apprensione ed attesa si è passati purtroppo a certezza: l’infortunio è grave e il giocatore dovrà restare fermo per mesi. Tornerà, molto probabilmente, con l’anno nuovo.

Hasa si scusa. E a Catanzaro c’è grande solidarietà da tifosi, compagni e familiari

Sui social, sono arrivate le scuse del Napoli e di Luis Hasa, avversario che ha provocato l’infortunio. “Luis Hasa e tutta la SSC Napoli sono rammaricati per l’infortunio occorso al calciatore del Catanzaro, Marco Pompetti, durante l’amichevole di ieri. A Marco un caloroso abbraccio e i più sinceri auguri di una pronta guarigione”. E gli auguri di pronta guarigione stanno arrivando un po’ ovunque, da Catanzaro, per uno dei giocatori protagonisti della scorsa stagione. Su Instagram, tantissimi messaggi: dai compagni di squadra (tra gli altri i vari Iemmello, Pigliacelli, Cassandro e non solo) a tifosi e familiari.

Oggi, con l’operazione, per Pompetti comincia una nuova e lunga fase. Con una certezza: la vicinanza e l’affetto di un popolo che lo ha già fatto sentire a casa.